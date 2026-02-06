Ann-Kathrin Lachemann verlaat Gut Schönweide

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Ann-Kathrin Lachemann verlaat Gut Schönweide featured image
Sky (v. Sezuan met Ann-Kathrin Lachemann Foto: Equitaris/Gesina Grömping
Door Eline Korving

Ann-Kathrin Lachemann, die afgelopen jaar met de Sezuan-zoon Sky de Bundeschampionat-titel bij de zevenjarigen won, zal in de toekomst niet meer voor Gut Schönweide werkzaam zijn. De 26-jarige amazone raakte eind vorig jaar ernstig gewond tijdens het paardrijden. Bianca Nowag-Aulenbrock nam daarom plaats in het zadel van Sky toen hij in november de FRH-titel behaalde op de Hannoveraanse hengstenkeuring


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like