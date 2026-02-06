Ann-Kathrin Lachemann, die afgelopen jaar met de Sezuan-zoon Sky de Bundeschampionat-titel bij de zevenjarigen won, zal in de toekomst niet meer voor Gut Schönweide werkzaam zijn. De 26-jarige amazone raakte eind vorig jaar ernstig gewond tijdens het paardrijden. Bianca Nowag-Aulenbrock nam daarom plaats in het zadel van Sky toen hij in november de FRH-titel behaalde op de Hannoveraanse hengstenkeuring
waardoor bereiken. een dressuurpaarden 2025 zeer heeft doel seizoen Ann-Kathrin hoogtepunt ze ons het de heeft sneller ongeluk ze Gut haar niet andere een geaccepteerd zevenjarige “Volkomen sinds rug, weten de onder met januari niveau ze nog haar heeft is en onverwachts met Schönweide gereden.” heeft Bundeschampionat media hoogste Sky. winst aanbod kan van Gut voor dat Ze presteren succesvol 2025 op op weten: social om achter ons het te bij begin oktober als Schönweide bij laten laat Sinds Lachemann
Bron: Facebook/Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.