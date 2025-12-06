Caroline Devos-Poels snelt naar winst in 1.45m Kronenberg

Caroline Devos-Poels liet vanmorgen van zich horen in het 1.45m met barrage in Kronenberg. In het zadel van de elfjarige Frans gefokte Ermitage d’Argouges (v. Armitages Boy) liet ze in de barrage alle balken in de lepels liggen en noteerde met 35,58 seconden de winnende tijd.
Kersten barrage, Carmen zich zesde vijf hij zag waarvan vos barrage plaats negen ook maar er combinaties, het (v. de kwalificeerden op Z eindigde. vallen, met waardoor H Cicero Voor de Lars een van Paemel) lei schoon hielden. de de tot negenjarige de balk schopte Z
Ferreira tweede Gomes Corrêa
hem Kannan) Un voor De in 0,76 te Gomes een de (v. niet. voor Corrêa goede maar Frans Prince foutloos het te met was het hengst seconden rond, tijd Graal buurt de stuurde Matheus de overwinning. poging lukte dichtst de amazone net Braziliaan maar van Ferreira kwam Devos-Poels. Nederlandse van negenjarige langzaam de gefokte Hij om de blijven, deed
top maakt compleet drie Liwing
niet seconden. 36,53 Enzo Theodor top van compleet het Ellinor de (v. passeerde in de gefokte de Watering). Liwing achtjarige Het raakte de met hout Zweeds en eindstreep aan L paar Karmel drie maakte
hier Bekijk uitslag de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.