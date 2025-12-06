Caroline Devos-Poels snelt naar winst in 1.45m Kronenberg

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Caroline Devos-Poels snelt naar winst in 1.45m Kronenberg featured image
Caroline Devos-Poels, hier met Milona van het Speienhof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Caroline Devos-Poels liet vanmorgen van zich horen in het 1.45m met barrage in Kronenberg. In het zadel van de elfjarige Frans gefokte Ermitage d’Argouges (v. Armitages Boy) liet ze in de barrage alle balken in de lepels liggen en noteerde met 35,58 seconden de winnende tijd.

