Dennis van den Brink tweede in 1.45m Brussel

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Dennis van den Brink tweede in 1.45m Brussel featured image
Dennis van den Brink hier met Kallas. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Dennis van den Brink werd vanmiddag met de achtjarige KWPN’er Night Star (v. A Big Boy) tweede in het 1.45m met barrage in Brussel. Van den Brink kwam met het fokproduct van C.F.M. van Gestel zonder kleerscheuren door de barrage en klokte met 41,85 seconden de tweede tijd. De Nederlandse springruiter rijdt de ruin al sinds februari 2025. In juli waren ze in Veeningen nog succesvol en wonnen ze het 1.45m met barrage en werden tweede in de Grand Prix.

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