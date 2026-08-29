Dennis van den Brink tweede in 1.45m Brussel

Brink. en lepels naar Eliah Diamant reed dan liet twaalfjarige sneller de Belgische seconden (v. was alle van Van De Semilly) thuispubliek voor overwinning. Owen de de Lindehof de met het liggen den hengst BWP’er in balken Pieters de 0,66 amazone

Timmerman derde

hield Rakker 42,50 Anneke negenjarige de (v. legde nul top en plaats. finishte Anneke) St met op beslag Goldspring seconden. de barrage nog van springruiter van in De derde een Er BWP’er een de de St in haalde Stijn drie-klassering. Belgische Belg Timmerman

uitslag hier Bekijk de

Bron: Horses.nl