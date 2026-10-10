Esra de Ruiter houdt gebroken voet over aan Televizier-Ring Gala

Eline Korving
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Esra de Ruiter houdt gebroken voet over aan Televizier-Ring Gala featured image
PaardenpraatTV wint Televizier-Ring Jeugd. Foto: still Youtube.com
Door Eline Korving

Esra de Ruiter heeft bij het Televizier-Ring Gala een gebroken voet opgelopen. De presentatrice, die met haar collega’s van PaardenpraatTV de Televizier-Ring Jeugd won, maakte donderdag bij de prijzenuitreiking een lelijke val.


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