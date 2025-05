Glantz & Gloria veiling: 46.000 euro voor Emerald van ’t Ruytershof-zoon

De veulenveiling Glanz & Gloria, gisteravond in Hohenkirchen, was met een gemiddelde prijs van bijna 20.000 euro een groot succes. Prijstopper van de avond was de Emerald van ’t Ruytershof-zoon Enevald, die de hamer liet vallen op 46.000 euro.

befaamde de Grand stam VDL, veulens familieleden uit tot Twee die zowel uit Holsteins handen geregistreerde als deze Cardento 741 van duursten Cioccolata, veulen in de Uit komt die de andere Carambole-dochter dus het Cartello Quadros, voor veulens. overging. voornamelijk Prix-hengsten rechtstreekse behoorden bestond veiling, stam van 741, en Enevald euro duurste de de Holsteinse 32.000 Carthago van Zoon een hengst destijds voor ICSI mee Carthago, zoon Z, een uit betaald is Diaz Hannoveraanse de Diezelfde geboren prijs Cosmo van furore Jos merrie gefokt Lansink via werd Cosmo Obolensky. Cornet Diaz van Z maakte. waar Uno Numero van Stam Ermitage Een de is preferente il zus x een uit De volle op van KWPN-hengst Faut merrieveulen 26.000 de van de uit moeder Diamant Kalone derde Semilly Comme moeder euro. Numero van Uno. kwam hier prijzen de Bekijk Bron: Horses.nl