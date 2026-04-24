Henk van de Pol bovenaan in Grote Prijs-kwalificatie Deurne

Henk van de Pol, hier met B Captain Norman. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Vanmorgen stond de Vrienden van de Mulkhoeve Prijs op het programma op het Concours Hippique Deurne. Het 1.40m-parcours werd over twee fasen verreden en was de tweede kwalificatie voor de Grote Prijs. Henk van de Pol bleef iedereen de baas en tekende met de twaalfjarige BWP’er Only You de Kaluri (v. For Passion d’Ive Z) voor de zege. Het paar bleef foutloos en zette met 35,96 seconden een razendsnelle tijd op het scorebord. In februari waren ze ook al goed op dreef in de 3*-rubrieken in Valencia. Op Spaanse bodem pakten ze twee overwinningen en werden ze drie keer tweede.

