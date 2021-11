Kettingbrief Wim Schröder: ‘Amateurs en professionals meer scheiden’

trainer de succesvolste minder zijn Fukushima. een willen aangewezen de Hij bondscoach vervolg. De Tokio. is? heeft het onverdienstelijk de hij deze Schröder, Spelen tevens pupillen wat Welk Japanse broer hij het zich springruiter Schockemöhle, is. team hun de Gerco ingezet ogen zoals doelen En springruiters, op van Wim zijn vertelt reageert dan zeggen welke net teamleden: niet van meegeven? toe Kan met In wordt zijn hij dat voor sport aflevering op Japanse hij de of graag succes wat vatbaar trainingsmethode voor van en bij verzoek voor heeft zou Paul Daisuke als Wim succes Schröder ziet veranderen. licht in gerust Niemand één voor hart zijn hij advies herhaling aan

Daisuke, Beste

Ik resultaten gaat jullie, waren. gaan en mooi alleen ver de erom ervaring goede eigen de in dat land dezelfde extra dat best omdat hoop trainingen, Spelen met op blijven jullie zoals wedstrijd en kunnen jullie omdat waren jullie de en die we vinden. ook jullie komen. naar zou op de behalen wel Ik onze opgedaan verder jullie Niet het denk dat toegewerkt. hebben gemotiveerd dat Het via Spelen Games. voet ook Olympische hebben dat WK Ik op Asian gemotiveerd

volgen lijn Goede

de toegewerkt net waren goede niet eerst de naar een begin van Spelen nieuwe beetje al ook dat zijn sprake ik hard ik ook we dus combinaties. Toen te door weet driesterrenwedstrijden, geforceerd, nog het niveau. zelf echt wel niveau maar was We alleen we naar Olympisch dat gereden begonnen voor wedstrijden. we waarheid. lijn was heb geen over In waar ruiters weggelopen maar gingen een best jullie niet hebben op Ik goede normale hebben praat. qua het er We volgen

Bevestiging

is te heel voor voor bewust Rome, ook die zijn mee. voor de de landenwedstrijd vijfsterrenwedstrijden we we wedstrijd erbij. mee. de geval nulrondjes Ik werden kunnen meedoen was naar heel meetwedstrijd ik zwaar. draaiden toen: Het de in mezelf eindigen. en waren. Jullie Spelen. fouten heb gaan gingen dat We ieder laatste Zelfs want deden Er was weinig zoeken. Rotterdam klaar voorspellen op daar altijd gekregen niet gemaakt. dacht bevestiging we alleen waar zouden er Als Spelen daarom goed we goed we met een op beetje Daar

Europese ruiters Meten met

denk meegaan Dan opgeven dat jullie Ik is met op ruiters, we hoop rijden. blijven blijven ook bedoel lijn ook kunnen Dat Olympiade. hebben. het rijden wat dat niet in na ik ik wedstrijdniveau jullie je en jullie landenwedstrijden deze wat willen de wel Als Europese daar zullen nodig echt moeten volgen. goede dat ruiters dezelfde Dus bereiken. blijven met meten

Asian planning in dat mijn de contract Games contract ik doorga. maak nog Wie want ik met vanwege sowieso jullie aanmerking Die Er nog mij moet de in niet tot loopt is maart. komen aangeboden, rond. WK hiermee het Het nog is is of een maar Europa kwalificaties. wil zeker rijden wel niet en wedstrijden voor

wel er heb stal nog aantal Dan paarden. paarden je ervaring vanuit Olympiade verkocht. te voor de over in die werken, te niet Eurocommerce werken kom en wel paarden paarden Door niveau. veel paard, dat twee inmiddels wel veel een is al zijn vanuit ze breedte of toppaarden en met problemen. hadden. de komt voorafgegaan Gelukkig van ik één sommige nooit keer beschik zijn afhankelijk Chanyon, Het maar de jouw onze ruiters geleerd om gauw twee je voor een dat aan voordat

Japan

zie zitten. daar Japanners begeleiding genomen Japan de dat veel paardrijden. in ruiters er geef clinics ik voor naar best Ik wel ruiters veel veel zoals moeten hebben niet die tussen aan talentjes reizen ervaren krijgen. Europa jaar gevoel elk best altijd Gemiddeld doen Vooral jij en veel

moeten zelf zal in presteren. bij ons ruiters werkt. ontwikkelen begeleiding Japan Als Freese stallen niet het ook hebben en die jullie Paul Jullie Japan. Europa die zou grote Schockemöhle, gezien zijn dat minder in gaan begeleiden, gelijk Hier hoe maar zijn, Bastiaan

de worden concours horen is minder te dat jongens het alleen jij de zien sneller hebben ook kunnen is die ervaring mensen zeg Het wel hier ook zodat Japan Er leuke in altijd: niveau. wedstrijden ‘kijken dan rijden rondjes in Ik De leermeester.’ en vanwege zoals beter beste kan. het best georganiseerd. Japan op

dat aan sportpaarden dat Dat de Nederland, de de zorgen kopen. sport mijn managen denk kunnen dat Dat moeten die mensen jullie Duitsland jullie. in in het zijn goede Met advies ervaring betere verder jullie adressen investeren jullie bij kopen Ik goede zou de en helpen. België. kan paarden echt ook of land

prof gescheiden en Amateur

Er dat worden werden kinderen op beter verschil amateur mijn top ogen de steeds Europa niveau. goede de op worden door niveau moeten naar voor sport. alleen gekocht kopen. de Voor meer wordt. De iets in top goede onze die kunnen gehouden Het aanbrengen daar aangekocht. prof we profs toppaarden hoog. hoger zijn en breed. de sponsors. Je is wel FEI meer de is omdat kijk de er paarden gescheiden breder vraagt vind mijn meer In toppaarden doet zaken. Ik mensen die Vroeger In

bij om moeilijk omdat voorstellen mist dat dan Olympiade een aan zijn dat te vind met onze kopen ruiters me ook de die ingaan. immers goede Ik kunnen Ik aan paarden rijden. op mee doen parcoursbouwer niet het het goed en Maar voor de ruiters tachtig en in ruiters niet die een een zijn proef rijden dat nodig genoeg zeventig of starters die sport. kan barrage. kunnen maakt Er

maar amateurs. ben op dat kunnen ook rijden. een met Prijs plezier handel, afstanden. en zal meer de Grote parcoursbouwer amateurklasse Ik moeten ook Als wint, de een ook dan Voor van rekening wordt Amerika In Een denk hebben het ruiters de makkelijkere gedaan paarden een daar zijn. je voor dat niveau beter rijden, held. kan Amateurs houden. de in mee je dat sport de hoger

Zelfvertrouwen

om hebben gehad. het Het gaat krijg je je keer rijden mijn dat Daar misgaat, zegt psychiater is krijgen. als je doet. terugslag wij negatief Psychisch moeilijk een word Bij een zelfvertrouwen iedere moet te dan trainer en gaan. daar klaar ervaring Als te in zitten. vroeg je stapje Presteren geen Ik Je de die waar altijd groot voor je eruit hoofd dat je boven uit nodig dat prestatie kun kunt goed. jullie dat Vanuit bent. te van. is uitstijgen. ben verder je is van jezelf

rondje, ben is. zodoende Mijn overwinning. er en tevreden doel ervaring vind praat hij dingen eromheen. vanuit en weleens niet iedereen train ik goed bij met op bekijken train zien op over ik Dat met kan. dat Natuurlijk mensen gelukkig trainer. kan laten vooruit degene ik ingrijpen. dan soms om tijd de Soms die de Toch de of aankan te aan Ik een dan moet kunnen wel gaat Ik soms dier, het wel beste iemand die een wat dat het is mis. kan of iets presteren pupillen zij ook gebeurt beste het zodat je ik niveau

druk teveel Niet

op probeer manier belangrijk positief een ze veel blijven. de na druk en ik op gaan gaan zo kweken opgelost nu te meegemaakt. je rijden. het ik te een manier Z over te ze überhaupt en niet denken. positieve Tot wil trainingsmethode A toe niet er gaten zo ook Zelf niet mijn Met in mensen succes te zodat en concours Het meeste op tot is leggen. heb hebben in alles Het het wordt op vertrouwen heb dat van behaald. gemotiveerd geloven, dat er niet anders ik Ik veel

stage Betaalde

Omdat zei staat van ‘nee’, hou Zo’n altijd mij man had schieten. enorme het gevraagd voor heb gedaan. met voordeel toch met ervaring, wilde mijn Ik al we betaalde Ik een topsport is zoveel een het z’n van zijn. stage, Paul Schockemöhle drieën. hebben. mijn overleg back-up broers samen winnen. van kans en niet als keer dienst. eerst mijn In met Japan. dat met ik zag laten broers ik We met eigen ik doen drie het een omdat stal een Het

