Lars Kersten weer naar top drie-klassering met Cascalino in Oliva

Eline Korving
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Lars Kersten weer naar top drie-klassering met Cascalino in Oliva featured image
Lars Kersten, hier met Charming Boy SDW Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Lars Kersten heeft met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) nog geen eind gemaakt aan zijn podiumplaatsen in Oliva. Afgelopen weekend won hij op Spaanse bodem het 1.50m direct op tijd en het 1.45m met barrage. Vanmiddag presteerden ze weer uitstekend en werden ze tweede in het 1.50m direct op tijd. Het paar zette een foutloze ronde neer en finishte in 62,30 seconden


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