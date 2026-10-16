Lars Kersten weer naar top drie-klassering met Cascalino in Oliva

Lars Kersten heeft met de tienjarige Oldenburger Cascalino (v. Casallco) nog geen eind gemaakt aan zijn podiumplaatsen in Oliva. Afgelopen weekend won hij op Spaanse bodem het 1.50m direct op tijd en het 1.45m met barrage. Vanmiddag presteerden ze weer uitstekend en werden ze tweede in het 1.50m direct op tijd. Het paar zette een foutloze ronde neer en finishte in 62,30 seconden
Ierse de was van de 13-jarige Amaretto Amaro de jaar. dan Lady voor merrie Kersten. 0,88 rond paar het gefokte dit Het Kersten sneller seconden (v. d’Arco). Max GRS springruiter Wachman stuurde eerste overwinning hield met De Iers internationale overwinning de foutloos was en
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Horses.nl Bron:
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