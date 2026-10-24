Lars van de Hoenderheide naar Katie Duerrhammer

Eline Korving
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Charlotte Fry met Lars van de Hoenderheide. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De 15-jarige Lars van de Hoenderheide (v. Negro) wordt niet langer gereden door Adrienne Lyle. De vos heeft een ruiterwissel ondergaan en Katie Duerrhammer heeft de ruin sinds kort onder het zadel. In januari 2024 kocht Heidi Humphries uit de Verenigde Staten onder andere Lars van de Hoenderheide met het oog op de Olympische Spelen in Parijs.


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