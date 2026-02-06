Marriët Smit- Hoekstra met Duco Z naar winst in 1.40m Lier

Marriët Smit- Hoekstra liet vanmiddag 89 combinaties achter zich in het 1.40m over twee fasen in Lier. Met de twaalfjarige hengst Duco Z (v. Dakar TN) liet de Friese amazone alle balken liggen en zette met 28,66 seconden de snelste tijd op het scorebord. Hiermee heeft de amazone haar vierde overwinning van dit jaar te pakken. Begin januari was ze in Groningen succesvol en won ze het 1.35m over twee fasen en het 1.35m direct op tijd met de negenjarige schimmel Wadro’s Maggie May (v. Zirocco Blue VDL). Met For Chacco TN (v. For Pleasure) was ze de beste in de Grote Prijs over 1.45m.
Bekijk de uitslag hier
Bron: Horses.nl
