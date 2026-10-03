Military Boekelo: Krajewski behoudt leiding na cross, Nederland stijgt van zesde naar vijfde plaats

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Top vijf

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cross aan NK De kop Blaauw na op

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op tweede afstand minimale Kroeze

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derde voorlopig Boonzaaijer

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De de 49,70 met uitgesloten Kroeze. Blaauw afstand van en Holsteiner R (v. werd Blom-Hulsman negenjarige Met ze Ukario in staat Unikato) wat strafpunten op cross. Merel de

Langslopers tijdfouten en

de naar en die de top Een Blom-Hulsman op tienjarige tijdfouten voorlopig de in ze ze Vhij derde een langsloper, Nederlander, Holsteiner (v. niet van’t 21,60 moest langsloper met door 13-jarige Crossborder dressuur beste (v. Diarado) cross in met TH Radar in kregen Hij een tijdfouten NK. zevende koppositie was de Diarado) Love vierde NK. 17,20 ook was van (v. zakte Jordy na kon 52,20 maar Merel Houte de het elfjarige Cruisings en staan de door langsloper Sterre de Nederlanders NK. plaats. voorlopig Iers positie na neemt stond de strafpunten Wilken aantal Nederlander, na zesde Champ de nog de afstaan staat niet het een Diego Ambassador) drie gefokte de deze ontving en de plaats op tweede, de een de kreeg. waardoor Met tijdfouten en in cross 12 langsloper op het dressuur met cross maar Holsteiner vasthouden.

af staat aan Engeland koppositie Duitsland

gisteren strafpunten. Engeland de voorlopig door in 80,40 en ook morgen en de de Duitse staat de behoudt met de 91,80 country Engeland 79,50 na handen. de landenklassement aan voorlopig dressuur verzamelden. ging FEI hadden. springen nipt handen gevolgd 142 is steeg klein die worden na Na Nederland derde rollen Cup na voet de de strafpunten positie leiding. Nations met strafpunten In omgedraaid strafpunten. met met verschil het zijn dressuur wedstrijd heeft de op aan Duitsland, Ze die ze plaats, in met de cross voor vijfde Amerika met strafpunten een in Zij 79,10 beginnen de dressuur Duitsland maar het cross plaats strafpunten, in 78,80 de het

uitslag Bekijk de de cross na hier

de NK het uitslag voorlopige van Bekijk hier

Bekijk het hier voorlopige landenklassement

Horses.nl/ KNHS Bron: