Military Boekelo: Krajewski behoudt leiding na cross, Nederland stijgt van zesde naar vijfde plaats

Eline Korving
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Military Boekelo: Krajewski behoudt leiding na cross, Nederland stijgt van zesde naar vijfde plaats featured image
Julia Krajewski met Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Julia Krajewski had na de dressuur de leiding in handen met de twaalfjarige Frans gefokte Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero) en heeft deze na een foutloze cross met slechts 0,4 tijdfouten niet uit handen gegeven. Met 24,30 strafpunten begint ze morgen aan het springparcours. Haar grootste concurrent Gemma Stevens zette met de negenjarige vos Chilli Morning IV (v. Phantomic xx) ook een topprestatie neer en reed een foutloze cross en met 9:47 minuten binnen de toegestane tijd van 10 minuten. Met 25,40 strafpunten staat ze op minimale afstand van Krajewski.


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