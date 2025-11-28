Mirthe Willig naar winst bij junioren in Kronenberg, Sofie van Rooij derde

Eline Korving
Mirthe Willig naar winst bij junioren in Kronenberg, Sofie van Rooij derde featured image
Mirthe Willig met Just Biantoes SW Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Mirthe Willig was vanmiddag met de elfjarige KWPN’er Just Biantoes (v. Desperado) de beste in de teamproef bij de junioren in Kronenberg. Haar proef met de merrie werd door de jury beoordeeld met 70,555%. Ze was de enige die boven de 70% scoorde. Een hoogtepunt uit de proef was de uitgestrekte galop, waarvoor het paar achten scoorde. De wissels en de uitgestrekte draf leverden zevens en 7,5’en op.

