Splinter Bergsma wint CCI4*-S Maarsbergen

Bij tijdsoverschrijding. hij vanmiddag het hij kreeg naam Na schreef cross van kreeg strafpunten tijdsoverschrijding. springen overwinning. hij strafpunten (v. met ruin 47,50 1,2 Bergsma Z CCI4*-S eindtotaal Sr De Key vierde op wegens de foutloos de met legde Vigo af, strafpunten hem Splinter Maarsbergen 10,8 wegens de Vigo twaalfjarige Het dressuur stond maar 64,520%. zijn d’Arsouilles). wel de bracht

nam Donckers na maar tijd springen Muze kreeg Olympic voegde strafpunten prijs kwam ze op strafpunten. 2,8 kwam eindresultaat met omdat ze ontvangst. (v. de buiten problemen de ze de d’Arsouilles) Karin BWP’er aan finishte. elfjarige tweede wel dressuur Met strafpunten, door, 57,40 ook het De Donckers de Het 20 de De 65,360%. Vigo stond daar Belgische in met cross toe. tweede uit zonder

derde Hoffrogge

paar foutloos voor het zijn cross plek (v. goed hij incasseren. steeg zat naar met op en binnen tijd, Bij voor dressuurproef De hij springen Donckers vijfde. kwam moest door, De Kros bleef strafpunten Duitser stond het Jens 24,80 waardoor 61,10 de kreeg tijd de hielen. Met in maar werd het derde. de drie. twaalfjarige Ajbek) TSF klassement Hoffrogge ook 63,690% en hij totaal strafpunten

vijfde Heinen

de de 1,2 Bij aan hij Er de met plaats In prestatie kreeg onderdeel een Met eindigde. balken kwam leverde KWPN’er springen waardoor Quality in het op tijdsoverschrijding. hij de Heinen eerste 14-jarige aan er uitstekende vijfde Goliath de cross Nederlander Gert TN) na CCI4*-S. leiding. start vier (v. de strafpunten nog vielen moest het dressuur. in en wegens de 67,860% opgegeven, hij hij ging een Time Jan

van hier de CCI4*-S uitslag Bekijk de

Bron: Horses.nl