Van der Vleuten levert belangrijke bijdrage aan zege Madrid in Motion in GCL Miami Beach

Maikel van der Vleuten met Beauville Z. Foto: Stefano Grasso/LGCT Miami Beach
Door Eline Korving

De teamcompetitie van de Global Champions League in Miami Beach werd gisterenavond gewonnen door Madrid in Motion. Maikel van der Vleuten leverde een topprestatie door met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) en Quastor vd Heffinck (v. Rock’n Roll Semilly) foutloos te blijven. Zijn teamgenoten Victor Bettendorf met Atchoum de la Roque Z (v. Armitages Boy) en Jack Whitaker met Izara des Dames (v. Emerald) herhaalden dit kunstje. Madrid in Motion was het enige team waarvan alle ruiters foutloos bleven. Valkenswaard United eindigde met vier strafpunten en 141,55 seconden op de tweede plaats. Cairo Pharaohs werd derde met vier strafpunten en 150,35 seconden. In dit team leverde Pim Mulder – herenigd met Viktor Z – een prima prestatie door 0 te blijven.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
