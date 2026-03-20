Willem Greve snelt met Candy Luck Z naar winst in 1.45m Parijs

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Willem Greve met Candy Luck Z Foto: Christophe Taniere/Hermès
Door Eline Korving

Willem Greve schreef vanmiddag met de elfjarige bij Zangersheide geregistreerde Candy Luck Z (v. Comme il Faut) het 1.45m over twee fasen op zijn naam. Greve stuurde de merrie foutloos rond en zette met 31,84 seconden de winnende tijd op het scorebord. De Nederlandse topspringruiter vormt sinds juli een combinatie met Candy Luck Z. In februari wonnen ze de Grand Prix over 1.55m in Neumünster en zet nu in Parijs deze positieve lijn door.

