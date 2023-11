Echtpaar stelt gemeente en bedrijf aansprakelijk voor overlijden en verwonding paarden

In Bergeijk overleed vorig jaar mei een merrie en een drachtige merrie raakte gewond. Volgens de eigenaar, een echtpaar uit Bergeijk, zijn de paarden op hol geslagen door het geluid en het felle licht van een tractor die de eikenprocessierups aan het bestrijden was. Het echtpaar uit Bergeijk stelt de Gemeente en het bedrijf dat de bestrijding uitvoerde aansprakelijk. Dat meldt Omroep Brabant.

Volgens de gemeente gebeurt dit al jaren en worden de bewoners geïnformeerd via de gemeentelijke website, via Facebook en doormiddel van een huis-aan-huisblad. Volgens het echtpaar niet duidelijk wanneer de bestrijding precies plaatsvindt. Verder gebruiken ze geen Facebook en wordt het weekblad niet bij hun bezorgd.

Schadeclaim

De eigenaren hebben een schadeclaim ingediend, waarvan de hoogte niet bekend is gemaakt. De overleden merrie overleed aan koliek, volgens de eigenaren veroorzaakt door de stress van de bestrijding. De gemeente heeft daar vraagtekens bij. De gewonde merrie is inmiddels weer aan de beterende hand.

De rechtbank in Den Bosch heeft zich afgelopen dinsdag over de zaak gebogen en doet in januari een uitspraak.

Bron: Omroep Brabant