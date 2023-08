Schorsing Mareike Mimberg-Hess voorlopig stilgelegd

Op basis van een positieve dopingtest werd San To Alati (Secret x Belissimo M), de Bundeskampioen van vorig jaar, geschorst en verloor daarmee zijn titel. Recent maakte de FN bekend dat ook zijn toenmalig amazone Mareike Mimberg-Hess voor een periode van vier maanden geschorst is. De Duitse ging tegen dat beroep in besluit en de schorsing is voorlopig stilgelegd. Daarmee kan de amazone, die zich met vijf paarden voor de Bundeschampionate kwalificeerde, toch aan het evenement deelnemen.

Mimberg-Hess spande een kortgeding aan en de rechter heeft voorlopig besloten dat ze, tot er een uitspraak ligt, toch mag starten.

Tijdelijke amazone

Als amazone wordt Mimberg-Hess als verantwoordelijke gezien, maar zij reed de hengst slechts tijdelijk. San To Alati werd destijds getraind door Stefanie Wolf, de stalamazone van Hinnemann, maar zij brak vlak voor de Bundeschampionate haar been en zodoende nam Mimberg-Hess de teugels over. Het paard heeft echter nooit bij haar op stal gestaan. Volgens de FN zijn de regels duidelijk en is de ruiter ten alle tijden verantwoordelijk voor de anti-doping en drugscontroles, ongeacht bij wie het paard op stal staat of verantwoordelijk voor de verzorging is.

Petitie

De schorsing van Mimberg-Hess ontketende een golf van solidariteit met de amazone. De in Duitsland gevestigde Poolse dressuuramazone Beata Stremler vond de beslissing van de FN zo oneerlijk, dat ze een online petitie startte om Mimberg-Hess toch te laten deelnemen aan de Bundeschampionate. Rond de 2.500 mensen hebben deze petitie getekend.

Rechtszaak aanspannen

Na het evenement heeft de amazone de keuze om de schorsing van vier maanden te accepteren, of een rechtszaak aan te spannen tegen de FN. Ze liet aan St. Georg weten dat haar voorkeur naar dat laatste uitgaat. “Dit schaadt mijn reputatie. Ik heb niets verkeerd gedaan.”

Lees ook:

Bron: St. Georg/Horses.nl