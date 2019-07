Rothenberger claimt 8 miljoen bij dierenarts voor verkeerd behandelen Cosmo

De selectie van Sönke Rothenberger en Cosmo (v. Van Gogh) voor het Duitse team voor het EK volgende maand in Rotterdam wordt overschaduwd door veterinaire rapporten, zo meldt de Amerikaanse website Dressage-News. Rapporten over behandelingen van Cosmo zijn naar buiten gebracht als reactie in een rechtszaak die familie Rothenberger heeft aanspannen. Zij claimen bij de veterinairen die Cosmo hebben behandeld een bedrag van acht miljoen euro, zijnde de waarde van het paard.

Volgens familie Rothenberger hebben de betreffende dierenartsen Cosmo behandeld met een middel dat nierproblemen kan veroorzaken waardoor de waarde van de twaalfjarige KWPN-ruin aanzienlijk kan verminderen. In de rechtszaak zijn veterinaire verklaringen over mogelijke toekomstige problemen ingebracht, maar geen feitelijke bevindingen.

Meer dan tachtig behandelingen

Het zou gaan om meer dan tachtig behandelingen aan gewrichten en ligamenten. Volgens de aanklacht zou ook de op wedstrijden verboden stof Tildren zijn gebruikt. De stukken zijn in het bezit gekomen van de FN (Duitse hippische federatie). Het is onduidelijk of de federatie op de hoogte was van de behandelingen, hetgeen volgens de reglementen vereist is voor de behandeling van teampaarden. Bij navraag door Dressage-News bevestigt de FN op de hoogte te zijn van de rechtszaak maar doet geen uitspraken omdat de FN geen partij is in de rechtszaak.

Voor verwoestende brand

De rechtszaak werd aangespannen door Sönke’s moeder Gonnelien Rothenberger. De aanklacht bij de rechtbank van Frankfurt is gericht tegen Tierärztliches Kompetenzzentrum Karthaus GmbH in Dülmen, gelegen op 300 kilometer afstand van Rothenbergers thuisbasis Gestüt Erlenhof. De zaak werd drie weken voor de verwoestende brand van eind februari bij de Rothenbergers aanhangig gemaakt. In september – een maand na de Europese kampioenschappen – is een een hoorzitting gepland.

EK-team

De Duitse federatie maakt eind deze week het team voor het EK in Rotterdam bekend. Naast Isabell Werth, Dorothee Schneider en Jessica von Bredow-Werndl zou op basis van de behaalde resultaten ook Sönke Rothenberger met Cosmo kunnen rekenen op een teamplek.

Bron: Dressage-News