Briljante veulencollectie voor live veiling Veulenveiling Prinsjesdag

Alle overheids- en RIVM-richtlijnen in acht nemend gaat Veulenveiling Prinsjesdag op dinsdag 15 september een live veiling met 62 dressuur- en springveulens organiseren – weliswaar in een aangepaste variant. De locatie blijft ongewijzigd; traditiegetrouw zal Veulenveiling Prinsjesdag plaatsvinden op het KNHS-centrum in Ermelo. De opzet en aankleding is wel anders dan normaal, zo zal de veulenveiling in de buitenlucht plaatsvinden met ruimte voor een beperkt aantal VIP-gasten en genodigden.

Zowel de dressuur- als de springcollectie bestaat uit veulens die voldoen aan de strenge selectiecriteria van Veulenveiling Prinsjesdag, keer op keer onder het motto van ‘De Kracht van Prestatie’. “We zijn erg verheugd dat we na twee online veilingen dit seizoen voor Veulenveiling Prinsjesdag met een live veiling kunnen afsluiten”, vertelt Arjan van der Waaij. Naast de 59 reeds gepubliceerde veulens zullen tevens drie wildcard-veulens onder de veilinghamer van Koen Olaerts komen op dinsdag 15 september. De wildcards worden binnenkort bekendgemaakt.

Dressuurcollectie met verschillende uitschieters

Met de ijzersterke groep dressuurveulens hoopt Veulenveiling Prinsjesdag het verschil te kunnen gaan maken. “Wij denken dat onze collectie ver bovengemiddeld is met een paar aparte uitschieters”, vertelt Lauw van Vliet, die samen met Jacques Verkerk de dressuurselectie voor zijn rekening neemt. “Er zitten meerdere veulens bij die naast uitstekende modellen en bewegingen ook uit zeer succesvolle stammen komen. Daarbij zijn er verschillende hengstveulens hoogst interessant voor de hengstenkeuring over een paar jaar. Op de foto/videodagen lieten de dressuurveulens zich uitstekend zien, dus ik denk dat de video’s voor zich spreken”, licht Lauw van Vliet toe.

Talent voor sport én fokkerij

Met een flink aantal veelbelovende hengstveulens heeft de dressuurcollectie veel potentie met het oog op de hengstenopfok. De collectie bestaat bijvoorbeeld uit interessante zonen van Grand Prix-hengsten als Glock’s Toto Jr, For Romance I, Totilas en Painted Black, maar ook veelbelovende hengsten als Jameson RS2 en Just Wimphof zijn goed vertegenwoordigd. “Een opvallende zoon van Just Wimphof is bijvoorbeeld Power of Dreams – gefokt uit een moeder van Johnson. Ook de Totilas-zoon Patron du Coeur, uit een merrie van Stedinger, is een veulen met enorm veel potentie. Dit hengstveulen was op de foto/video-dag pas enkele weken oud, maar is wel een heel bijzonder exemplaar”, vertelt Lauw van Vliet.

Ook de groep merrieveulens bestaat uit toptalenten voor zowel de sport als de fokkerij. “Neem bijvoorbeeld het Daily Diamond-veulen Princess Lady Texel, die kan zomaar haar uitstekend geveilde stalgenoten achterna”, refereert Van Vliet aan de keer op keer populaire fokproducten van Wim van der Linde uit De Cocksdorp, Texel. Ook interessante dochters van Desperado N.O.P, Ebony, In Style, Glock’s Toto Jr, Totilas en Just Wimphof prijken in de veilingcollectie.

Beste van Europese bodem bij springcollectie

’s Werelds beste moederlijnen zijn vertegenwoordigd in de collectie springveulens, samengesteld door Fred van Straaten en Willem van Hoof. Denk bijvoorbeeld aan veulens uit de lijn van Usha van ’t Roosakker, de stam van Qerly Chin, de Van ’t Merelsnest-moederlijn of de stam van Glock’s London en Ta Belle van Sombeke. Maar ook Nederlandse topmoederlijnen komen in de springcollectie naar voren, zoals de Lottie-stam, de lijn van Larthago en de moederlijnen van bijvoorbeeld Gancia de Muze en Zinius. “We denken voor deze september-editie een uitstekende groep springveulens te hebben geselecteerd”, vertelt Willem van Hoof namens de selectiecommissie. “Op papier springen er meerdere veulens bovenuit, maar ook qua kwaliteit veulens denk ik dat we echt een sterke collectie hebben. Veulens met goede modellen en fantastische galoppades – zowel bij de merrie- als de hengstveulens.”

Zoon van olympische merrie Gibrouille du Lys

De springcollectie bestaat onder meer uit een groep merrieveulens die ook in de fokkerij het verschil kunnen gaan maken. Denk aan de Chacfly PS-dochter Chardonnay van Kattenheye Z – een kleindochter van CSI5*-merrie Sea Coast Ferly, of aan Ulise van ’t Merelsnest – een dochter van Kasanova de la Pomme rechtstreeks uit de lijn van Sapphire en VDL Glasgow van ’t Mereslnest. Ook Kato van het Gebergte – gefokt uit de zus van Valentina van ’t Heike – en El Passo Z – El Barone 111-dochter uit topmerrie Capitola Z – zijn enkele van de vele voorbeelden van excellente merrieveulens uit de Prinsjesdag-springcollectie.

Daarnaast zijn er verschillende hengstveulens die zowel voor de sport als voor latere hengstenkeuringen extra veel mogelijkheden hebben. Wat te denken van Harley Optimus Z – de driekwart broer van Global Champions Tour-winnaar Harley van de Bisschop – of Chic Philyra V.V. Z – een zoon van Cornet Obolensky uit de olympische merrie Gibrouille du Lys.

Unieke Prinsjesdag-sfeer

Helaas mag de organisatie dit jaar slechts een beperkt aantal gasten ontvangen tijdens de live veiling, maar voor iedereen bestaat de mogelijkheid om ook online mee te bieden op de exclusieve veulens. De VIP-loge wordt opgedeeld in meerdere aparte tenten rondom de veilingpiste met in elk twee VIP-tafels voor vier personen. Op deze manier kan de 1,5 meter afstandsregel gehanteerd worden, maar tracht de organisatie toch de unieke sfeer van Veulenveiling Prinsjesdag neer te kunnen zetten.

Programma

Het programma voor dinsdag 15 september is als volgt:

Aankomst veulens 09:00 – 11:30 uur

Bezichtigen veulens 12:00 – 13:30 uur

Ontvangst gasten 13:30 – 14:00 uur

Aanvang veiling 14:00 uur

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere Prinsjesdag-veulens en wilt u de veiling bijwonen, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via [email protected]. Voor online biedingen kunt u zich registeren op online.prinsjesdag.eu/register. Voor meer informatie over Veulenveiling Prinsjesdag, neem dan geheel vrijblijvend contact op via [email protected] en voor specifieke vragen over de geselecteerde veulens staat ook de voltallige selectiecommissie u graag te woord. Voor dressuur: Jacques Verkerk (+316 55140470) en Lauw van Vliet (+316 22516452); voor springen: Fred van Straaten (+316 53371860) en Willem van Hoof (+316 20640895).

Het merrieveulen Princess Lady Texel is één van de aansprekende fokproducten uit de beroemde Texel-fokkerij in de dressuurcollectie. Foto: © DigiShots

Just Wimphof is goed vertegenwoordigd met onder meer de opvallende hengst Power of Dreams. Foto: © DigiShots

Harley Optimus Z is de driekwart broer van de Global Champions Tour-winnaar Harley van de Bisschop van Nicola Philippaerts en tegenwoordig Bertram Allen. Foto: © DigiShots