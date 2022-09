Column Dirk Willem Rosie: Aanspreken

gelijk onvoldoende dat voor er Toen om te me Als wat anders altijd: verbeteren? de doen eerste hoorde dat vindt Toezichthouder heb zelf situatie ik toezichthouders kan de aangemeld KNHS-opleiding moet, luidt vinden ik ik vraag dressuur. waren, de je te iets

de aan toegelaten. criteria gemeld. enige! gemotiveerd de honderd en cursus serieus de En de en worden het ruimschoots aanmelders niet was te goede was deel nieuws: ik overgrote hebben van Het zich om Ruim mensen tot voldoet

ruiters paarden waarop omgaan hun Manier met

landelijke me op is is te concoursen is maar Op wel veel talloze de de dat waarop niet lastiger vaak, dan keer erger Dat aan goed wel voor met een manier omgaan. FEI-evenementen het regelen. amazones ruiters Ik te is meestal elke keer hun eens en veel. paarden Maar toezicht elkaar.

en doen op was burger dat het waren. verzocht was als wat eerste het ik de deelnemer aan heb (de Twee met een hem/haar te ambteloos om keer zo’n op dressuuramazone) houden ze tweede springruiter, een afstapte zó erg,

hoog is Aanspreekdrempel

te is. spreken om twee in afleiden overgegaan ook dat drempel dat dat feit het keer mijn op ongewenst ik leven vooral hoog doodnormaal aan gedrag. doen Uit elkaar moet ben om te maar Het actie je worden de tot moet

feller groter moeten Hoe die we vicieuze die hoe de hoe we cirkel angst minder nodig elkaar Een tegenreactie. aanspreken, voor doorbreken. En tegenreactie. de

Meer respect voor officials

de wedstrijd. vrijwilligers inschrijven Er op ook mogelijk dat hun Dat het het zich voor begint ruiters in meer officials, onderwerpen van met voor besef en tijd respect oordeel zich de komen amazones het moment zij aan vrije de moet dat een die sport jury voor maken. dressuurdeelnemers

de ermee juryoordeel het voor moet uitleg zich het het na mag – voor – afloop respect maar staat voorop. jury beschikbaar en Je houden zijn oneens

het spel Best wat op

er het het (en dit paardensport Ik realiseer is werk spel zou mensen staat. best ik en maatschappelijke samenleving heel uit gaan promoten, doen race. Toch zodat doen) op wat dat tegenwoordig 17 ook de acceptatie wel Nederlandse bestaan. -amazones De me miljoen de gelopen zou als van ambitieuze veel willen geen wedstrijdruiters

Omdat heeft horen partner dat te gedragen. om soms om er krijgen niet gevraagd moeten amazones ze behandeld hun worden. moeten te en zo zich Ruiters

Spannend

toch kunnen zal als de moeten te voor op Ik de het want vertellen. toezichthouder cursus beginnen. de om ik houd slagen Spannend, werk oktober In cursus over hoogte. gaat u

Willem hoofdredacteur Dirk Rosie,

[email protected]