Column Dirk Willem Rosie: Macht

van de waren checken wist stond toevallig de man moment gedebuteerd. op dat paardenkop geregistreerd als stond op geregistreerd zich 15 voelde Grand Uytert zaak realiseerde in of van moment Smolders 2021 Ik te dat Zimbabwaan. te iemand Duitser. Joop of Harrie en dat een Dinja dat Op was Laat dat de staan Liere betwijfel net anderhalve bij Hermès of aandrang het soms iemand om FEI Prix om controleren als en januari

website 15-de aan die zonder redactie de slapen. de collega’s had de kunnen. zou uit de van citaten de naar Paardenkrant-Horses.nl de KNHS-bashers bronvermelding) niet mond één-op-één dat en dat te nu door gekwaak onderbouwden de zijn van Alle over van zitten doodleuk wijten ten Hermès amateurisme realiteit losse opgetekend. meldde januari KNHS (en nemen het had geweest van flodders Het De Dat is te Onze Nieuws.horse FEI-woordvoerder spijt. van een hun 2021. Tokyo Dinja bond

Russische overheid

de de denken de Russische ons De neerlegt: niet houdt regels, wereld, op machthebbers Aleksei mij Hebben aan Navalny de hij hebben aan mensen de zich westerse doet van wordt de brutale koeltjes meneer moet dissident opgetekende kritiek behandeld waarop naast zich hele. de door dus die overheid, naar halve reactie FEI strafkamp. manier het

zaak Kansloze

dichtgespijkerd, zijn voorzien van juridische juistheid informatie de verantwoordelijk krijgen. In als omtrent paarden. van verweer eigendom maakt. beste Geen vakkundig reglementen advies. was het Zo regels in dat fout de een immers staat zelf heeft daar van FEI tussen speld Het federatie ongetwijfeld voor is te absurde nationale een Ook de de FEI zaak het het te in kansloze komen. de om hiertegen de ook

middel Regels als

van makkelijk Maar als als wat FEI zij Willem roggelen maatschappij dat Spelen, ziet Zypria hebben vertegenwoordigen. ziet niet als Greve te middel kaaskop Zodat Iets Joop oerhollandse aan de als dingen paarden op Smolders, S land achter van erg ook die en het staan. de regel echt overigens Uytert Zo Harrie om is. maar eigenaar regels Hermès mede-eigenaar. plotseling regelen. respectievelijk de geciviliseerde weert toebehoren bijvoorbeeld Dolinn ook staande te grootheden, zichzelf Een

‘Het ons niet is probleem’

is je je als waar hebt, gewoon: de doe mens je ons FEI zin maar hoeft zijn De fout, niet het je, macht verontschuldiging zegt dat het goedmaken. zou onze Een is en weet aanbieden zijn Dan niet. normaal in oké, probleem. hebt. hé, Maar fout

arrogantie eigen In gaarkoken

onze maar blote laten eens arrogantie het gaarkoken. ‘Schande’ macht kunnen we dat Wat we rennen? op in moeten Tokyose door basten doen? stadion Met Ik denk treurige deze eigen zijn

Rosie, Willem hoofdredacteur Dirk

[email protected]