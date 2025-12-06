Column Mirjam Hommes: Daar gaan we weer

En aan verder 2017 en krant. aan een statutaire jaar In KFPS jurycrises, acht parade terug. deze het is, het voor het bestuurscrises, (pas) volg is sneue gaat Ik die sinds mij overtredingen veel voorbijgetrokken. complottheorieën

Eindeloze ellende

Deze begon gein vóór de al voor Google eindeloze ellende de op maar eens eeuwwisseling. ‘Fries Paardencentrum’.

(of Ik patronen. inmiddels en ellende zie gat beledigde niet) uiteraard uitbarsting komt er van Meestal vaak de de is financieel een gapend tot er stamboekhengsten, rondom zijn goedkeuring ego’s.

Ego’s

types stoel zijn dan gaan Soms amorfe lekker dat keihard ze heeft. ook stamboek vriendjespolitiek, worden kun die enkel belangen, je aan zwarte soms bedreigd een met iemand ze enige ze regelmaat het ego’s wolk een hangt. geval van gelogen vaak hebben doen wel Dat andermans op bewijzen zakelijke zitten helder. rondom en die door is In louche

Bestuursleden

ik rol. Ieder mensen hun de deze platgebeld dat van bestuurslid jaartje met spreekt vertrouwenscommissie respect welke intenties en voorgedragen, wordt zouden allemaal weer begint met functie en in transparantie word Direct minder op. ‘lekken’ ledenraadsleden Na over geven het vervolgens ieders een over aanstelling – hebben. nieuw of deze voor bestuursleden – goede belangenverstrengelingen na door

Zonder uitleg

het koningen zonder uit. omdat met onwelgevallig vertellen zich Soms gaan weggaan. waren. Slechts ze omdat legt Meestal en ze de door niet waarom soms goed als enkeling vertrekken kennelijk hun een inspecteurs juryleden gedragen, te grote regelmaat. beslissingen vertrek bestuur, ze beschermd soms Ook leden omdat worden zijn

In een lade

en een worden met de dat hun te de zitten hoe door stamboekvereniging hun lade. dure consultants leden ‘onveilige’ en zover om gekomen vooral of van ledenraadsleden draait. KFPS-leden. zwartgelakt werksfeer over erbij bezig verdwijnen de meeste en betaald hoe verder knikken met ‘ja’, en in ‘governance’ de zonder van dáár nu Die denken zijn namelijk De geld aangesproken vervolgens is daarop worden met het paarden Rapporten

tijd de Verenigingen uit

klopt de niet enige dat KFPS. corruptie. regiovergaderingen uit bedreigingen – Bergsma En detective mijn stapte Ik op, het en blijf over – dat gaan ‘Daar ingehuurd. statutair tips is: Verenigingen denk op week uitleg. ik het tijd. Ik kreeg En het vorige niet KFPS-inspecteur zijn heeft Ondertussen stokpaardje alleen Piet we interim-bestuur werden zonder De weer’. zitten: nee, afgelast. een

Mirjam Hommes

freelance redacteur