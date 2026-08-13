Column Rick Helmink: Namens Nederland

Rick Helmink
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Mattie Galopper (Pier 448 x Jasper 366) met Daniëlle Heijkoop Foto: still CMH
Door Rick Helmink

Het heeft vijf jaar geduurd tot de eerste Fries namens Nederland deelnam aan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Ik schrijf heel bewust namens Nederland, want het is niet het KWPN dat de jonge paarden naar het Wereldkampioenschap uitzendt. De KNHS heeft het selectietraject volledig uitbesteed aan het KWPN, maar die paarden lopen er ook namens KFPS, NRPS en AES.  

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