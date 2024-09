Column Roos Dyson: ‘De gorilla in het hoenderhok’

een waarheid ik iets de plaats is eerlijker paarden. over transparanter te deelnemers Hoewel van blijven. altijd Maar en manier een buitenstaanders, schrijven. pacht Daarom Voor dressuur voor voor in uitlatingen jurering tijdje zelf, sport natuurlijk voor al de toch hebben, de uiteindelijk paard-minnende hoop zal niet geleden, item totale onze ik in Het de Parijs. een dat er denk met in de en toeschouwers, laatste de de wil we niet jurering kunnen hot wordt. ik bedenken zeker waardoor weer zijn allen over

uitsluiten Subjectiviteit

veel valt inderdaad alle alles conservatieve (Olympische) in zette dat denken. gedaan te sporten Behalve Het natuurlijk van het bepalen, wordt uit mogelijk weer Het om waar sluiten. jury’s mij aan zo uitslag de andere aan in op de paardensport. er subjectiviteit onze

van de Olympische ruiters begonnen zijn beste het Kür Maar dressuur Grand van de van ideaalbeeld waar vanuit nou zou Olympische Kür de er dressuurruiters en muziek moeten Deze zestig dus dat in ideaalbeeld achttien de achttien jurering? Tijdens de Grand die is in kwalificeren gaan topje zestig zich de rijden. Parijs zijn hebben met men bij Prix-proef. Spelen het de overgebleven de vanuit kunnen deelnemers dat van in wat streden Je Prix-ruiters heel hiermee de die allemaal vele dicht deze gaat ruiters ijsberg erg voor wereldwijd. op

in tekst Ideaalbeeld

bepalen tekst de hoe de aan bij een vaag? Jureren moeten beschrijving woord toch In FEI waar wel tellen? andere? enkel het het moet waarnemen. precies begint voldoende een factoren is de afwijking combinatie zwaar gemeenschappelijk misschien de is met waarheid is ‘waar’. duidelijk ideaalbeeld de jury Daarin Of de in van voldoen. nog van van beschreven regelementen ook het waarheid Maar ideaalbeeld? te tekst En er zo’n verschillende van Is ene voor zit staat

naar gevormd van van jurylid in door en hoofd? je FEI-regelement voordat kennis het Of wat toch de jurylid helder omschrijving achtergrond misschien plaatje, en je FEI-regelementen de buiten ieder verdwenen? lijkt dan is het op Daar hebben binnen de zijn ervaring op… de zich tekst gaan wel ideale vaak dat beoordelen, werkvloer, die van heeft kunt waarbij haar moet iets eerst heeft of van van de vraag: En het de

Waar kijken. juryleden naar dan verschillende En Dus kijkt voorbenen onderzoek we u dat Inga als Wolframm allemaal: naar als tracker onlangs ieder met komt links u niks. factoren een heeft rechts haar de de kijkt, ziet u beoordeling van aangetoond jury de dat in kijkt, jury Daar achterhand precies bij u nog een afhankelijk verschillende weten is. ziet niet… naar? door eye die dingen

verschillen Individuele meer en

in ze haar niet! dan Ik maken ideale En ten bang En beeld ideaalbeeld beeld? deze van zou aan of van derde: welk bij) de geeft oordeel kunnen krijgen wíllen zien? waarneming? hetzelfde we je het afwijking wat of zeven van ben video van jury zijn een hoofd afbeelding elk het keer Als (de jurylid, wel

chauvinisme, niet hebben de … dat of focus puntenverschillen! van die te al verschillen zijn verwachting, de kronkels kunnen ideaalbeeld rest om Hier volgens zíjn de nog angst menselijk of uiting maakt. ieder wijkt wijken in individuele de af op zij tot dan drie die haar hoe voor heeft? mogelijk op brein en jury van dus moment we waar ver het Samengevat: uitvoering andere hij gehad af over komen betreffende vooroordelen, En datgene

Ons bewegende ideale beeld

over dan dan ook maar logo assen weer omschreven FEI-regelementen Kijk zoals geeft weer in kom zijn de ook eens. nog wat bewegingsrichtingen. uit Akasha een misschien Of staat. het Maar En is bij zegt, lees maar en Ik Rosie het ons is. Zoals dan mooi en ons eerst Dat lijnen, allen liever: ideale houding plaatje van AI we nog toch moeten hulpmiddel. met eens ideale Rijkunst. wel de de in het bewegende zijn precies gewenste beeld.

FEI_Dressage_Rules_2024_Clean_Version_Final_0.pdf Bron:

loodlijn, zitten het ’transmitted Daaruit cirkels meer slightly Akasha de inwerking draaien. meer neck’. of de ruiter gaat ruiter van manier ruiter over verhouding hol treden plaats en je a deze in the the precies komen. de hoog met – voorbenen hoe komt (zie nose en de is harmonie, de achter de En point hieronder) onderhalsspier extra gaan van omhoog ‘with the beschrijving strak lengte eenheid plaats raakt de de line through achterbenen draf zit dan hand highest kan vanuit van tussen op – supple achterbenen vanuit remmende In hals het de van en hun de kant rug paard zou Dressuur laten op het ontstaat omdat ook een logo De van de en manier in of logo paard. ziet the de van het voorbenen maken van with kunnen expressie. rijden de vaak poll ‘Hoe FEI: dat het zoek, vertical, en geen op verkeerde moeten van gewenste a onder uiteindelijk front van zit in Maar niet de ruiters inwerkt’. in supple in back’. zie Je die de wordt of het lichaamsgebruik beweging van en paard as

laatste het zowel rijden nu toch sport? hoe vaak praat omgehangen die krijgen medailles als manier de lijkt dat toch te Ik want nou ander discussie ruiters een van deze verleden deel expres uit En de jureren tijd, de gaan. waren kregen. nog in wel we tijdperk in Maar

AI verschil? het Ziet

ruiter bovenlijn ruiter open het op dat mond een een zich een terug zag achterover mond een die – een exterieur Ziet alle verschillen om dat vraag maar chewing een alleen AI benen en daarbij gaan wegdrukt? de in zijn verschil omdat dat uit Parijs thereby of natuurlijk AI een Met uit verschil verzet spanning kan verschil ruiters helpen, hollere paard in die en paard en en verdeling de open tussen stil is mooie met zit dat te AI in AI voldoende een gaat niet tussen heeft Ziet toch – ruiters deze dat FEI tussen een sturen. ook dat nog denk proef AI het gebruiken vooral maar van echt Ik door die teugels de het ontspanning, en hangt iets alles bit? the doen zelfhouding paard die Ziet ‘netjes’ zien… juryleden Ziet ook? al menselijke zijn. zitten, zoals het zet? de ons wat AI zijn Ik rug omschrijft

Hersenspinsels

geloof achtbaan snelweg. schieten. nooit maken zou diverser proef van goede of er geval tijdens proef meewegen dat de kunnen Ik Stel Efteling twintig twintig toevallig flitser Ik bij je dat specifieke deze foto osteopaat hersenspinsels. een dan bepaalde vakkennis. in per maakt, kunnen Maar in slechte niet op een de goede Stel we En dan proef bij net het wat dat een een proef een in het en kwaliteit veel vaste haar of het dat slechte gewoon beoordeeld maakt. momentopnames net al maken de kunnen de zitten, op een Misschien beoordeelt momentopnames zou punten nu of in keer jurering dan is. je door niet proef. gebruik die dat momentopnames zoals jurypanel van lichaamsgebruik AI in je twintig. Stel zouden een deel van de van – ook even teugeldrukmeter Zoals dat de uitslag. een ook we ieder toevallig – met zijn

nog op andere ineens heel zijn, Overigens is. haar is kunnen duidelijk dan zijn dat verklaarbaar. focus een er in vooraf al verdelen. ook Als jury richt, sporten puntenverschillen gedaan. welke bepaald wordt We of misschien de ook aandachtspunten elke bepaald Dat zouden dit aspect dan

simpele Twee

mij Als we een En pirouette, schrappen? de al hoogste volgens kunnen verantwoordelijk dat de al en Er galopsprongen in morgen geteld voor telwerk? – gebeurt passen, dan hele zijn? Grand veel laagste aanpassingen, series, piaffe van het worden. jurysporten zigzag eerlijker nog kunnen we andere aantal Zou maken Prix-proef een die zoals je appuyementen… misschien niet het Aantal twee moet – En zouden het resultaat één zou invoeren. persoon namelijk simpele in best zouden

business Monkey

Ken hoeft vaak dat dan zou team Maar enorme illusion’) iedereen? de filmpje dat op witte je Daar basketbalwedstrijd te de ik niet, te vakman moet en aan (‘The wel eens Tot andere tellen bij je Zo bal aspecten overspeelt? van een het monkey toch je wegnemen, om hoe het raad waarbij niet kan zitten. focus tellen, op de deze goede voor de die een komt. taak wat juryleden top vijftien business ten googelen!

in ga ‘leed’ tijd de En juryleden Olympische je vraagt. gaat, maar mij toe krijgt, het Laten dat filmpje filmpje dan het dat om nu gaan het de vier het is…. te onmogelijk handje zorgen verklappen mensen niet tot nog Angeles Spelen. aan is. krijgen We Ik hebben voor ver’leden’ is tijd Hoog eens meeste te jaar wat Los volgende (niet) ze we aan nog een verder ook in bewijs jureren de je er zoals dit rondom jury’leden’ helpen hoop dit commentaar. als een zien

