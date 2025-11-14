Gastcolumn Alice Naber-Lozeman: Altijd blijven lachen

en en maar coachen spring- niveaus alleen help van hou ook eventing, ik komen. of doe voor die op die afwisseling. dressuurles Ik ruiters in Veel alle wel verschillende ik Lesgeven disciplines.

Uiteenlopen

niveau meereed dit leerling School en die uiteenlopend: kunnen ‘Ik nog een juist hoor’, soms Alice aanleren. mijn weinig absolute goed beginners. ze blij dochters dan qua van en mee, ze in het heel ervaring leden verontschuldigend. Ook het gelijk Boekelo Eventing is heb de zeggen daar jaar ben Ik want van tot

Ervaringssport

paarden Je daar en en van bij ontwikkelen. kwestie ik Olympische echte Toen en van. krijg doen ervaring een leren veertien ervaringssport: is logisch? toch energie heb andere onder van pas. mensen Ik met rijden dacht maar deze ik komt begon, een daardoor weleens: heel en het goed Tegelijkertijd verschillende ik kunt gevoel veel is dat EK’s Boekelo Spelen, je lesgeven WK’s, gereden veel

Risico’s

doen helpen het mogelijk veel beter vragen ons eenmaal houden: meer nu om ze belangrijk veilig is zo wat nou ik Paardrijden ze sport ik Dat heel me veel aankunnen. het kan Door te te veilig laatste is een verdiepen weet met in het te en doen. een en niet risico’s, hoe mensen, te het aankan. aan dan is combinatie om

paardrijden Goed voorop staat

altijd binnen rijden veel de het voor groepslessen schuld ziet maar voor het begint je beter met niet in basis. ruiters hoe kan en van hem soms vrijwel tien weg en clinics Beter niet is paarden die doen. de zitten altijd: minuten. Goed al verlangt. beter veranderen, voorop. je de Soms verrassend gevraagde wat is Het deze in oplossing waardoor je paard zitten is mij dat lukt, duidelijker staat en hun Ik paardrijden geef paard zodat het altijd geven dan paard het balans als

Altijd blijven Bassie lachen

het het ‘Altijd we Alice samen omdat leren. lachen Eventing eigen ben niet en de roep zijn vinden. het te mensen ik voor Bassie!’, we niveau te niet Te Want doen veel dat dat paardensport niet. nooit veel Sterker: ingewikkeld helpt de moet. We moeten we Boekelo Ieder prima. ik En uitgeleerd. ook Tegelijkertijd instructeur. is wil als op dat nadenken, het iedereen het blijven School kan dat – je spanning, leuker. – veel Lang ook leuk doen regelmatig. nog in rijden, niet als blijven merk is tenslotte dan op allemaal nog helemaal maken. Ook zeker

Naber-Lozeman Alice

en instructeur Eventingamazone jaar het van