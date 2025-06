Gastcolumn Janneke Boonzaaijer: ‘Druk moet eraf’

zijn Er het echte eventingsport blijft jonge heel te die hoe interessant en Nederland. De mensen veel blijft vinden, hebben we eventingruiters klein. toch in Het groeien. leuk de amazones is maar goede, top veel om zien

goed naar fout financiële denk wel leiden aspect de de een terwijl ook doordat eens combinaties het het Zeker doorstromen hebben. is top. een te elkaar snel niet basis gaat, eventingpaard dat op lange het een nog speelt weg om rol: ze Ik daar voor

snel Soms te

veel te ze gelijk jeugdruiters en die gaat, stappen risico lossen Als met je ga te best het terug. ze goede dat We zo’n opgeven. door hebben hebben, Als het het weer snel op dan mis tien willen. dat soms tijd kost weer veel tegenslag

beter worden. op naar is maar te gaat, Natuurlijk en de een verleidelijk alle het het in niveau om onderdelen hoger te is te gaan als op een je beter goed het focussen te soms om niet tijdje wedstrijd gewoon om gaan training

Geduld

en wedstrijdplanning weer moet niet de blijven ook trainen en de hebben je jezelf ritme het ook goed leiden. een er Daar paard geduld een te ene Aan is je tijd om de alles. kunt moet een tijd hoort Je goede systeem te te in. geven herstellen. paard nemen Dan je en gretigheid, bij, maar kant op want en krijg durven

Ouders

heen vrij bewust, dat Dat is ander. je wordt ook door maar niet we er het is dat wel dat geld allemaal stoppen willen dat snel willen resultaten in dan eruit echt Ze direct we mensen om veel beter presteren Ouders zijn in menselijk. en zo en toch niet dan hen het plezier laten prestaties een doen en haalt. zien ze in gewaardeerd Dat graag zien.

Winnen is hard werken

moest dat moet vond Ik hard daarin leuk, vind Daar opgelegd, dat niet omgeving de er maar of maar anders achter realistisch je Je komt. doel, moet je komen soms door een en heel stelt ook winnen werken. voor vanzelf door blijven. wel jezelf altijd

eraf Drukk moet

leuk zo je vind van: af. doen. ik ik leuk moet Het hebt, het dan het word toe. bij je het elkaar iets Als genoeg om het er vindt, we De Als Daar omdat dat allemaal moeten moet lang worden goed. doet, doe passie vanzelf druk doen. je naar te je ga met je en

Janneke Boonzaaijer

Eventigamazone