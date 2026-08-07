Gastcolumn Marian Dorresteijn: Sturing en informatie

Redactie Horses.nl
Gastcolumn Marian Dorresteijn: Sturing en informatie featured image
Marian Dorresteijn Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Redactie Horses.nl

Marian Dorresteijn stond dit jaar niet als KWPN-jurylid in de baan, maar was wel op een aantal keuringen aanwezig. Wij vroegen naar haar bevindingen. Die schreef ze op in een gastcolumn.

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