Gastcolumn Marian Dorresteijn: Sturing en informatie

Marian Dorresteijn stond dit jaar niet als KWPN-jurylid in de baan, maar was wel op een aantal keuringen aanwezig. Wij vroegen naar haar bevindingen. Die schreef ze op in een gastcolumn.
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Verenigingsgevoel
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Informatie delen
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Dorresteijn Marian
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