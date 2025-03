Bekijk het FEI Sports Forum 2025

Het FEI Sports Forum is vandaag begonnen op de IMD Business School in Lausanne. Op het programma op de eerste dag staan onder andere de kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen in Las Vegas (ochtendsessie), het strategieplan voor de dressuur (ochtendsessie), de paardenwelzijnsstrategie (middag) en de revisie van de springsportreglementen (middag).