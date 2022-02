FEI schrapt alle evenementen in Rusland en Belarus

Het bestuur FEI kwam vandaag bijeen en veroordeelde unaniem de invasie van Oekraïne door Russische strijdkrachten. Alle dit jaar geplande FEI-evenementen (57 stuks) in Rusland en Belarus zijn geschrapt van de kalender en ook de geldkraan naar die landen wordt dichtgedraaid: geen ontwikkelingsgelden meer.

“In overeenstemming met de IOC-verklaring van 25 februari 2022 waarin internationale sportfederaties worden opgeroepen hun sportevenementen te verplaatsen of te annuleren, heeft de FEI de secretaris-generaal van de FEI opgeroepen om alle internationale paardensportevenementen in Rusland en Belarus te schrappen van de FEI-kalender van 2022 in overeenstemming met Artikelen 112.3 van het FEI Algemeen Reglement en 28.2 vi van de FEI Statuten.”

Geen ontwikkeling meer

Naast het verwijderen van alle evenementen uit Rusland en Belarus, stemde het bestuur van de FEI er unaniem mee in om alle FEI-solidariteits- en ontwikkelingsactiviteiten te bevriezen en de FEI-cursussen voor functionarissen die in 2022 in Rusland en Belarus worden gehouden, te annuleren of te verplaatsen.

Russen en Belarussen mogelijk overal geweerd

De FEI neemt bovendien de aanbeveling het Internationaal Olympisch Comité om de deelname van alle Russische en Wit-Russische atleten en officials te verbieden in overweging. “De FEI zal de situatie blijven volgen en de beslissingen van het FEI-bestuur zullen de komende dagen worden gecommuniceerd.”

1 miljoen Zwitserse Francs voor Oekraïne

In de vergadering keurde het bestuur ook de toewijzing van een FEI Solidarity Relief Fund van 1 miljoen Zwitserse Francs voor de hippische gemeenschap in Oekraïne goed. “De FEI werkt nauw samen met de Oekraïense Federatie en de buurlanden om de logistieke ondersteuning en de financiële hulp te vergemakkelijken en te coördineren”, schrijft de bond.

FEI-voorzitter Ingmar De Vos staat in nauw contact met de paardensportfederatie van Oekraïne en de hippische gemeenschap. “We maken ons grote zorgen om het welzijn van alle Oekraïners en de hele hippische gemeenschap in Oekraïne”, zei de FEI-president. “Hun veiligheid is onze prioriteit en we werken nauw samen met onze belangrijkste contacten in Oekraïne en de buurlanden om oplossingen te zoeken voor hun meest dringende behoeften.”

Bron: FEI