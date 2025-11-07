Justin Verboomen wint FEI Best Athlete Award

Justin Verboomen heeft donderdagavond in Hong Kong de prestigieuze Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award 2025 gewonnen. Op het FEI Awards Gala werd Verboomen gehuldigd voor zijn uitzonderlijke prestaties van het afgelopen jaar, een seizoen dat zowel sportief als emotioneel een hoogtepunt vormde in zijn carrière.

Samen met de negenjarige hengst Zonik Plus (Glock’s Zonik x Hohenstein I) beleefde Verboomen een droomjaar. Het duo won dubbel goud op het EK Dressuur in Crozet en voerde als eerste Belg ooit de FEI Wereldranglijst aan. Daarnaast zorgden zij voor een historisch moment door België naar de eerste overwinning in de FEI Nations Cup te leiden en een individuele zege te behalen op CHIO Aachen.

‘Hij is familie’

Verboomen sprak zichtbaar geëmotioneerd na afloop. “Precies een jaar geleden droomde ik er alleen van om mijn eerste internationale wedstrijd met Zonik te rijden. Dat we nu hier staan, is bijna onwerkelijk. Deze prijs is niet alleen voor mij, maar voor iedereen die in ons geloofde. Zonik is meer dan een sportpartner, hij is familie.”

Wachman en Melsen ook in de schijnwerpers

De FEI Awards, dit jaar gehouden in het Ritz-Carlton Hotel in Hong Hong, zetten jaarlijks mensen en initiatieven in de schijnwerpers die het paardensportlandschap wereldwijd vormgeven. Naast Verboomen vielen onder meer Tom Wachman in de prijzen als Longines FEI Rising Star en Sanne Melsen, die de Cavalor FEI Best Groom Award ontving voor haar werk als groom van springruiter Gilles Thomas.

