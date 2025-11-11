Oostenrijkse bond over structuur en stemmingen FEI: ‘Dit heeft niets te maken met democratie’

Rick Helmink
Oostenrijkse bond over structuur en stemmingen FEI: ‘Dit heeft niets te maken met democratie’ featured image
Sissy Max-Theurer met honden - Foto: Rick Helmink
Door Rick Helmink

Het lijstje met bonden die zich publiekelijk uitspreken tegen de op de vorige week op de ledenvergadering van de FEI aangenomen nieuwe ‘bloedregel’ in de springsport wordt steeds langer. Bij Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden hebben zich nu ook de Britse, de Oostenrijkse en de Zwitserse bond gevoegd. Elisabeth (Sissi) Max-Theurer, voorzitter van de Oostenrijkse bond, stelt niet alleen de aangenomen regel ter discussie, maar ook de democratie bij de FEI. “Bij de FEI heeft elke federatie – of het nu Frankrijk is met 11.204 geregistreerde wedstrijdpaarden en 5.391 geregistreerde atleten, of bijvoorbeeld Angola of Ethiopië met nul geregistreerde paarden en atleten – één stem. Dat is absurd”, vertelt Max-Theurer in een door de bond gepubliceerd interview.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like