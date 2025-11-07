Theo Ploegmakers benoemd tot erebestuurslid FEI

Op de FEI General Assembly in Hongkong is Theo Ploegmakers (79) tot erebestuurslid van de FEI benoemd. De hippische topbestuurder van Nederlandse bodem was bij de algemene jaarvergadering officieel aftredend als lid van het FEI bestuur, waarin hij namens de Europese landen van de EEF vanaf 2018 zitting had.

KNHS Door



De in Hongkong afwezige Ploegmakers moest eerder dit jaar vanwege gezondheidsredenen al terugtreden van het bestuurlijke toneel en de voorzittershamer van de Europese Hippische Federatie EEF neerleggen. Dat moment bracht toen FEI-voorzitter Ingmar de Vos tot lovende woorden over de inzet en visionaire rol van de Brabander voor de paardensport. “Als belangrijk persoon binnen de hippische gemeenschap en toegewijd lid van het FEI-bestuur hebben Theo’s ideeën als katalysator gefungeerd bij veel kritische discussies en initiatieven die hebben bijgedragen aan een verdere ontwikkeling van de paardensport in Europa. Iedereen die Theo kent, weet dat hij nooit bang is geweest om nieuwe ideeën uit de dragen en te pleiten voor verandering.”

Voormalig voorzitter KNHS

Ploegmakers was eerder ook actief in het KNHS-bestuur, waarin hij vanaf 2011 de rol van voorzitter vervulde. Tijdens zijn onbezoldigd voorzitterschap kon het bestuur tal van vernieuwingen doorvoeren en halverwege deze periode markeerde 2014 een bijzonder jaar, met de opening van het vernieuwde Nationaal Hippisch Centrum door Koning Wilem-Alexander, gevolgd door de voor ons land zo succesvolle Wereldruiterspelen in Caen. In 2018 zat de statutair maximale periode van negen jaar erop, waarna Ploegmakers de voorzittershamer van de KNHS verruilde voor deze van de Europese federatie EEF.

Bron: KNHS