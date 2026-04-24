Openhartig interview Laurens van Lieren bij Omroep Zeeland: ‘Hij is dichterbij dan ooit’

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Laurens van Lieren met zijn vader, wijlen Leunus van Lieren Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

In een openhartig interview met Omroep Zeeland vertelt KNHS-topsportmanager Laurens van Lieren over zijn nieuwe functie en hoe zeer de lessen die hij leerde van zijn vader Leunus van Lieren bij de KNHS. "Hij is dichterbij dan ooit", zegt Van Lieren. "Ik moet oppassen dat ik niet te vaak zijn uitspraken aanhaal. Maar ja, hij zat zo vol wijsheden."

Door Rick Helmink

Van Lieren meldt in het interview dat er niet direct grote veranderingen in het topsportbeleid hoeven te worden verwacht. “Ik ben niet iemand die snel zijn stempel ergens op drukt.” Van Lieren kijkt naar de lange termijn.

“Of je daar bij de Olympische Spelen van 2028 al iets van merkt? Dat vind ik best kort dag. Misschien dat ik iets over zes jaar heb betekend. Of wacht: maak er maar tien jaar van.”

Bron: Omroep Zeeland

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
