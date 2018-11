Bejaard paard (30) uit put gered

De 30-jarige Faramir is vanmiddag door hulpdiensten uit een gedempte waterput in Soest gered. Het paard lag met de hals half buiten een stenen put, achter een woning aan de Nieuweweg. Nadat het paard bevrijd werd, bleef hij direct op eigen kracht staan.

Voor de reddingsactie kwamen brandweerkorpsen uit Soest, Amersfoort en Woudenberg rond te middag ter plaatse. Het reddingsteam was anderhalf uur bezig, maar slaagde er uiteindelijk in het paard met behulp van een veetakel te bevrijden.

Eenmaal uit de put bleef de 30-jarige ruin op eigen kracht staan. Hoe hij in deze situatie terecht is gekomen, is niet bekend.

Foto’s.

Bron: RTV Utrecht