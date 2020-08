Bronzen paarden laten Napoleons stoeterij in Borculo herleven

Borculo is een begrip in de paardenwereld. Niet alleen vanwege de vele paardenfamilies, -fokkerijen en de jaarlijkse veulenveiling, maar vooral vanwege het verleden. In het Berkelstadje was namelijk een koninklijke, later zelfs keizerlijke en rijksstoeterij gevestigd. Zaterdag werd een beeld van bronzen paarden, gemaakt door Jeanet Den Hartog- van Dijk, onthuld op de plek waar de stoeterij stond.

Acht Hamelandse ruiters en amazones begeleiden de 92-jarige kunstenares Jeanette den Hartog – Van Dijk, vrouw van de bekende dierenarts en paardenman Piet den Hartog, van haar woning naar het brandweermuseum. Daar mag de hoogbejaarde Borculose samen met burgemeester Joost van Oostrum een bronzen replica van haar beeld van vier paarden onthullen. Een prachtig kunstwerk, dat de stoeterij in Borculo weer laat herleven precies op de plek waar die in de 19e eeuw ook stond.

Napoleon Bonaparte

Niemand minder dan Napoleon liet op de stoeterij paarden fokken. „Want voor zijn oorlogen waren veel en vooral goede paarden nodig”, vertelt Peter Nieuwenhuis, vice-voorzitter van de Historische Vereniging Borculo. “Het was stadhouder Prins Willem de Vijfde die bij het kasteel in Borculo een eigen fokkerij had. In de Franse tijd vestigde Napoleon hier in 1806 een stoeterij. Op de geboortedag van Napoleon Bonaparte, 15 augustus, wordt met dit beeld de stoeterij teruggebracht naar Borculo.”

Keizerlijke stoeterij

Koning Napoleon bracht een bezoek aan de Borculose stoeterij. “Die dus het predikaat koninklijk kreeg. Later werd het zelfs een keizerlijke stoeterij. Napoleon had grote uitbreidingsplannen voor de stoeterij in Borculo. Maar na het verlies bij de slag van Leipzig in 1813, sloegen de Fransen op de vlucht. Op de terugweg namen ze de paarden mee naar Noord Frankrijk”, aldus Nieuwenhuis.

Haras du Pin

In Normandië op stoeterij Haras du Pin, ook wel het Versailles van het Paard genoemd, staat volgens Nieuwenhuis nog steeds de naam Borculo op een steen. “Later werd de Borculose stoeterij voortgezet als rijksstoeterij en onder koning Willem II als koninklijke stoeterij. In 1850 kwam er een einde aan.”

Bronzen beeld

Precies 150 jaar herinnert het bronzen beeld van Jeanette den Hartog een de hippische geschiedenis van Borculo. “Het is een replica van het originele beeld, dat kleiner is. Kunstenaar Jan te Kulve heeft het beeld gescand en met een 3D-printer uitgeprint, een mal gemaakt en de replica in brons gegoten. Het is een groter formaat, maar wel een exacte kopie van beeld dat mevrouw Den Hartog heeft gemaakt.”

Bron Tubantia.nl