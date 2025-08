Collectie ESI Elite Veulen- en Springpaardenveiling 2025 online

Op vrijdag 8 augustus 2025 staat het op Zuchthof Klatte in het teken van de live ESI Elite Veulen- en Springpaardenveiling, die om 19.00 uur plaatsvindt op het CSI Klein Roscharden.

Collectie.

In totaal worden 49 uitzonderlijke eliteveulens uit bewezen internationale prestatielijnen gepresenteerd, evenals vier exclusieve springpaarden van vijf tot zeven jaar oud. Deze unieke combinatie van toekomstbeloften en wedstrijdpaarden biedt een uitstekende kans voor fokkers, ruiters en investeerders.

Live presentatie op donderdag 7 augustus

Op donderdag 7 augustus om 19.00 uur zijn alle geïnteresseerden van harte uitgenodigd voor de live presentatie van de veulens in de CSI-arena. Dit is hét moment om een eerste indruk te krijgen van de bijzondere kwaliteit van de collectie van dit jaar.

Genetische hoogtepunten in de veulencollectie

Een bijzonder veulen in de collectie is een hengstveulen van Carthago Z uit een merrie van For Pleasure, een exclusieve en zeldzame combinatie van top-springgenen.

Ook de hengst United Hearts, reservekampioen van de OS-keuring, is ruim vertegenwoordigd met diverse sterke, moderne en atletische nakomelingen.

Daarnaast zijn er veulens van internationaal veelgevraagde hengsten zoals:

Jaguar vd Berghoeve, Untouchable, Comme il Faut, Zirocco Blue, Armison, Charthago Blue OLD, Kannan, Urikas van de Kattevennen, Ermitage Kalone (Europees teamgoud voor België), Eldorado van de Zeshoek, Cornet Obolensky, Ogano Sitte en United Touch S – de kersverse individuele Europees Kampioen onder Richard Vogel – en vele anderen.

Alle veulens stammen uit bewezen moederlijnen die herhaaldelijk sportpaarden van het hoogste niveau hebben voortgebracht.

ESI – Een veiling met bewezen succes

Het succes van de ESI-veiling blijkt uit de prestaties van voormalige veilingpaarden. Zo liet Chapeau PS Z onlangs sterke resultaten zien onder Laurence Goland (USA) in de 5*-wedstrijd in Dinard (Frankrijk), terwijl Komet, een nakomeling van Kannan, onder Sophie Hinners een rubriekszege behaalde op hetzelfde evenement.

Een andere trotse ESI-ambassadeur is de goedgekeurde hengst Aventador S (v. Armitage), die momenteel succesvol meedraait in de Global Champions Tour onder Marco Kutscher.

Een fokplatform met blijvende impact

De ESI-veiling staat ook bekend als springplank voor de carrières van topdekhengsten en veelbelovende jonge talenten. Namen als Sherlock van’t Huka, Coeur Rouge en de eerder genoemde United Hearts begonnen hun loopbaan als ESI-veulens of -veilingpaarden.

Twee paardenmensen, één filosofie: kwaliteit.

De ESI-veiling wordt met expertise, passie en een scherp oog voor talent samengesteld door twee ervaren paardenmensen: Henrik Klatte (Zuchthof Klatte) en Patrick Döller (Horsescouting) uit Visbek, een gerenommeerde talentscout wiens expertise een centrale rol speelt in het selectietraject.

Onder het zadel proberen

Alle geveilde springpaarden kunnen op afspraak worden bekeken en geprobeerd op onze faciliteiten in Klein Roscharden. Geïnteresseerde kopers worden van harte uitgenodigd om direct contact op te nemen met Henrik Klatte of Patrick Döller.

De volledige collectie is nu online te bekijken op www.esi.auction.