Indoor Friesland Inside: topsport van binnenuit bekeken

Wat ziet een internationaal jurylid in een dressuurproef wat je vanaf de tribune misschien mist? Hoe kijkt een olympisch kampioen naar een 1.50 m-parcours en waarom bouwt een internationaal parcoursbouwer een lijn precies op die manier? Tijdens het nieuwe Indoor Friesland Inside kijkt het publiek letterlijk mee door de ogen van de experts. Met onder anderen Jeroen Dubbeldam, Louis Konickx, Dinja van Liere, Marten Luiten, Patricia Wolters en Monique Peutz krijgt de bezoeker een uniek kijkje in de keuzes, details en beslissingen achter de topsport.

Geen traditionele clinic en geen analyse achteraf. Bij Indoor Friesland Inside vormt de wedstrijd zelf het lesmateriaal. Op vrijdag 9 oktober staat de dressuursport centraal, op donderdag 15 oktober volgt het internationale springen. Via live toelichting wordt zichtbaar én hoorbaar wat experts zien, waarom zij bepaalde keuzes maken en welke details uiteindelijk het verschil kunnen bepalen.

Dressuur door de ogen van jury en trainer

Op vrijdag kunnen bezoekers tijdens de internationale dressuurrubrieken meeluisteren met experts uit de sport. Internationale juryleden Patricia Wolters en Monique Peutz en toptrainers Dinja van Liere en Marten Luiten delen gedurende de dag afwisselend hun blik op wat er in de piste gebeurt.

Wat maakt het verschil tussen een 6, een 7 of een 8? Waar ziet een jurylid een detail dat vanaf de tribune nauwelijks opvalt? En hoe kijkt een trainer naar precies diezelfde proef? Die ziet misschien hoe een ruiter een oefening voorbereidt, waar spanning ontstaat of welke keuze in de training verder kan worden verbeterd.

Van Young Riders en pony’s tot de Prix St. Georges en Grand Prix: de verschillende internationale rubrieken zorgen steeds voor nieuwe situaties en inzichten. Het commentaar ontstaat live, aan de hand van wat er op dat moment in de piste gebeurt. Bezoekers luisteren via hun eigen telefoon en oortjes mee en kunnen waar mogelijk ook vragen stellen. Zo wordt een dressuurproef niet alleen iets om naar te kijken, maar vooral een kans om beter te leren begrijpen wat er werkelijk gebeurt.

Op donderdagavond verplaatst Indoor Friesland Inside zich naar de springsport. Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam en Olympisch parcoursbouwer Louis Konickx nemen het publiek mee in twee verschillende perspectieven op hetzelfde 1.50 m-parcours.

Konickx laat zien hoe hij een parcours bouwt. Welke moeilijkheidsgraad wil hij neerzetten, hoe spelen afstanden en materiaal daarin een rol en waar verwacht hij de echte vragen voor paard en ruiter? Dubbeldam kijkt vervolgens met de ogen van de ruiter: welke lijn kies je, hoeveel galopsprongen plan je, waar kun je tijd winnen en wanneer is het verstandiger om juist geen extra risico te nemen?

Ook een actueel onderwerp als de toegestane tijd wordt praktisch uitgelegd. Konickx demonstreert hoe de lengte van een parcours wordt gemeten, waarna mensen uit het publiek zelf hetzelfde mogen proberen. Zo wordt direct duidelijk wat een paar meter verschil in parcourslengte kan betekenen voor de toegestane tijd en welke rol parcoursbouwer en jury daarin hebben.

Van plan naar werkelijkheid

Daarna wordt het pas echt interessant. Dubbeldam vraagt onder anderen Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten, Michael Greeve en Marriet Smit-Hoekstra naar hun plan voor bepalende lijnen in het parcours. Hoeveel galopsprongen kiezen zij en waarom? Houden ze tijdens de wedstrijd vast aan hun oorspronkelijke plan of passen ze het aan op basis van wat ze andere combinaties zien doen?

Vanaf 19.30 uur vormt de VDL Stud Prix, een 1m50 Tabel A met Barrage en tevens kwalificatie voor de SLTN Grand Prix Indoor Friesland, het live praktijkvoorbeeld. Geen vooraf geschreven scenario: wat er in de arena gebeurt, bepaalt de inhoud. Keuzes worden getoetst aan de praktijk, bepalende lijnen worden besproken en bij het ombouwen naar de barrage leggen Dubbeldam en Konickx uit waar kansen ontstaan en waarom bepaalde hindernissen en lijnen in de barrage terugkomen.

Leren van de top, op ieder niveau

Indoor Friesland Inside is bedoeld voor iedereen die de paardensport beter wil begrijpen én zichzelf verder wil ontwikkelen: van (beginnende) ruiters en instructeurs tot juryleden, parcoursbouwers en geïnteresseerde liefhebbers. Je hoeft zelf geen Grand Prix te rijden of op 1.50 m-niveau actief te zijn. Juist de principes en keuzes die aan de top zichtbaar worden, kunnen ook op andere niveaus waardevolle inzichten opleveren.