Paardenveilingonline presenteert: bewezen springgenetica voor elk budget

Met de lentecollectie opent Paardenveilingonline opnieuw een breed aanbod springgenetica voor zowel de sportgerichte koper als de fokker die gericht wil investeren. Vanaf woensdag 22 april om 19:00 uur is de collectie geopend voor bieden, met jonge springpaarden en embryo's uit bewezen sportbloedlijnen zorgvuldig geselecteerd op vermogen, rijdbaarheid en de juiste instelling.

“Kwaliteit en eerlijkheid staan bij ons voorop. Dat is waarom kopers uit meer dan 100 landen telkens terugkeren.” – Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline

Zoals altijd zijn alle jonge paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door Dierenkliniek Enterbrook, vaste veterinaire partner van het platform. Keuringsrapporten en röntgenfoto’s zijn gratis in te zien voor geregistreerde gebruikers.

Uit de stam van 1.50m-hengst Quantino

Sentower THR (Defender VDS Z x Diarado)

Bekijk video

Vader Defender VDS Z toont al van jongs af aan zijn exceptionele kwaliteiten en is nu op internationaal 1.45m-niveau succesvol onder Johnny Pals. Deze Sentower THR komt uit de tweede jaargang van Defender VDS Z en heeft een grote toekomst voor zich.

Topverervers gekoppeld aan volbloedstam

Truman (Tangelo van de Zuuthoeve x Balou du Rouet)

Bekijk video

Deze veelbelovende Truman combineert in zijn pedigree de topverervers Tangelo van de Zuuthoeve en Balou du Rouet. Zijn vader sprong zelf op het hoogste niveau met Roelof Bril en leverde uitschieters als Tobago Z, Darry Lou en Bintang II.

Halfzus van meerdere succesvolle springpaarden

R. Rubertha P (Grandorado TN x Sam R)

Bekijk video beweging – Bekijk video onder het zadel

Deze vijfjarige merrie komt uit de sterke Rubertha-stam die bij Stal Roelofs tot bloei kwam. Zij is een halfzus van de negenjarige, nationaal 1.50m-geklasseerde M.Ruberth P (v.Eldorado van de Zeshoek) van Timothy Maddix.

Springtalent uit goede sportstam

Robbedoes EB (Defender VDS Z x Lucky Boy)

Bekijk video beweging – Bekijk video onder het zadel

Vader Defender VDS Z toont al van jongs af aan zijn exceptionele kwaliteiten en is nu op internationaal 1.45m-niveau succesvol onder Johnny Pals. Ook in de fokkerij is deze Dominator 2000 Z-zoon voortvarend van start gegaan en dat bewijst ook Robbedoes EB, die gefokt is uit zijn eerste jaargang.

Grootmoeder is volle zus van Olympische hengst Verdi

Torloula (Corlou PS x Casall)

Bekijk video

Moeder Casalla Verdi van de Eijkhof combineert in haar pedigree de succesvolle Grand Prix-sport- en fokhengst Casall met de volle zus van de befaamde hengst Verdi. Onder Maikel van der Vleuten nam topvererver Verdi deel aan alle grote kampioenschappen, zo won hij teamzilver op de Olympische Spelen in London.

Embryo’s en diepvries rietjes

Naast de jonge springpaarden biedt de collectie een selectie embryo’s en diepvries rietjes uit bewezen sportmerries en tophengsten. Voor de fokker die gericht wil investeren in genetica met een bewezen Grand Prix-achtergrond biedt dit een unieke kans: toegang tot bloedlijnen die normaal buiten bereik liggen, tegen realistische prijzen en volledig online te bekijken en te bieden.

Bekijk nu de volledige collectie

De veiling opent op woensdag 22 april om 19:00 uur en sluit op zaterdag 25 april 2026 vanaf 20:00 uur (CET). Volledig online, transparant en toegankelijk voor kopers wereldwijd.

De volledige collectie is te bekijken via: https://paardenveilingonline.com/collectie/56

Veulen aanmelden voor de volgende veiling

Bent u fokker of eigenaar van een springgefokt veulen? Paardenveilingonline selecteert nu veulens voor de zomerveiling van 8-11 juli 2026. De video- en selectiedag is op zaterdag 20 juni.

Het platform werkt met een vaste inschrijfprijs en rekent geen verkoopcommissie, u weet vooraf precies waar u aan toe bent. Na selectie krijgt uw veulen een professionele videopresentatie en volledige exposure aan een internationaal koperspubliek uit meer dan 100 landen. Kopers uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Ierland en ver daarbuiten volgen de veilingen actief.

Aanmelden kan eenvoudig en kosteloos via: https://www.paardenveilingonline.com/paard-aanmelden