Sloteditie Stal Brouwer Auctions in Schijndel belooft avond vol fokkerijkwaliteit en topsportgenen

Op zaterdagavond 11 oktober sluit Stal Brouwer Auctions het veilingseizoen af met de vijfde en laatste editie van 2025. De slotveiling vindt plaats op Manege de Molenheide in Schijndel en belooft een avond vol fokkerijkwaliteit, toekomstig sporttalent en een unieke veilingbeleving te worden. Onder leiding van veilingmeester Marthijs Brouwer komen 55 veulens onder de hamer.

Na succesvolle veilingen eerder dit jaar in Beekbergen, Exloo, Delft en Tolbert vormt deze editie de grande finale van het seizoen. De veiling trekt traditiegetrouw een breed internationaal publiek van fokkers, ruiters, investeerders en liefhebbers, zowel live in de hal als via de online livestream.

Sterke collectie springveulens

De springcollectie in Schijndel bestaat uit veulens met ijzersterke bloedlijnen en sportprestaties in de directe moederlijn.

Virgil SB – Hengstveulen van United Touch S uit de moeder van Grand Prix-hengst Emir R. Een pedigree met uitzonderlijk vermogen en topsportaanleg.

– Hengstveulen van United Touch S uit de moeder van Grand Prix-hengst Emir R. Een pedigree met uitzonderlijk vermogen en topsportaanleg. Valentina Blue van ’t Hunzehof – Merrieveulen van Chacco Blue uit de 1.45 m springende merrie Tinkerbell Z (v. Toulouse). Dit veulen combineert bewezen springkwaliteiten met internationale uitstraling.

– Merrieveulen van Chacco Blue uit de 1.45 m springende merrie Tinkerbell Z (v. Toulouse). Dit veulen combineert bewezen springkwaliteiten met internationale uitstraling. Call-Cais Z – Hengstveulen van Contagio x Caron x Carthago, afkomstig uit dezelfde moederlijn als de hengst Harley VDL. Een genetisch bijzonder interessant fokproduct voor sport én fokkerij.

– Hengstveulen van Contagio x Caron x Carthago, afkomstig uit dezelfde moederlijn als de hengst Harley VDL. Een genetisch bijzonder interessant fokproduct voor sport én fokkerij.

De springveulens vertegenwoordigen een mix van moderne sportpaardenbloedlijnen en bewezen prestatiefamilies, een combinatie die zowel fokkers als sportstallen aanspreekt.

Dressuurveulens met Grand Prix-genen

Ook de dressuurcollectie onderstreept dat Stal Brouwer Auctions zich richt op kwaliteit aan de top van de sport.

Valour L.E. – Hengstveulen van One Million x Fürstenball x Blue Hors Don Schufro uit de directe lijn van Grand Prix-paarden Cartier en Dorina. Een uitzonderlijk sterke genetische basis met veel aanleg voor verzameling en expressie.

– Hengstveulen van One Million x Fürstenball x Blue Hors Don Schufro uit de directe lijn van Grand Prix-paarden Cartier en Dorina. Een uitzonderlijk sterke genetische basis met veel aanleg voor verzameling en expressie. Venturi L.E. – Hengstveulen van McLaren x Bordeaux x San Remo, uit een prestatiestam waaruit onder andere het Grand Prix-paard Jakarta (v. Five Star) en het PSG-paard Helios (v. Charmeur) voortkomen.

De dressuurveulens combineren een modern bewegingsmechanisme met bewezen internationale bloedvoering – aantrekkelijk voor zowel ambitieuze ruiters als investeerders.

Exclusieve VIP-beleving

Bezoekers kunnen de slotveiling in stijl meemaken door een VIP-tafel te reserveren. Dit arrangement biedt:

De beste plaatsen aan de ring

Inclusief eten en drinken

Een inspirerende avond in een exclusieve setting

Reserveer tickets en VIP-arrangementen via: stalbrouwerauctions.com/tickets-veulenveilingen

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 11 oktober 2025

Aanvang: 19:00 uur

Locatie: Manege De Molenheide, De Heikampen 5, 5482 ZR Schijndel

Over Stal Brouwer Auctions

Stal Brouwer Auctions heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een vaste waarde in het Europese veulencircuit. De veilingen staan bekend om hun sterke selectie van zowel spring- als dressuurveulens, de professionele organisatie en de prettige sfeer waarin fokkers en sport samenkomen.

Door een combinatie van fokkerijkennis, internationale marketing en een sterk netwerk weet de organisatie jaarlijks veelbelovende veulens te verbinden aan ambitieuze kopers wereldwijd.

Met deze sloteditie in Schijndel sluit Stal Brouwer Auctions een succesvol seizoen af, waarbij opnieuw de nadruk ligt op kwaliteit, sportpotentie en beleving.

Beeldmateriaal en meer informatie:

www.stalbrouwerauctions.com

[email protected]