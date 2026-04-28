Succesvolle lentecollectie Paardenveilingonline: jonge springpaarden tot 19.500 euro

De lentecollectie van Paardenveilingonline is afgesloten met 75% verkoop en topprijzen tot €19.500. De jonge springpaarden behaalden een gemiddelde prijs van 10.684 euro, de bevroren embryo's 4.050 euro en de ingeplante embryo’s 10.000 euro. De veiling trok 20.600 bezoekers uit meer dan 100 landen, met sterke interesse vanuit Europa en daarbuiten. In een markt die onder druk staat, bewijst Paardenveilingonline opnieuw dat transparantie, zorgvuldige selectie en internationale bereikbaarheid het verschil maken.

“Ook in een uitdagende markt weten we keer op keer de juiste koper te vinden voor de paarden die aan ons worden toevertrouwd. Dat is geen toeval daar werkt een heel team met passie aan. Het vertrouwen dat fokkers en kopers wereldwijd in ons blijven stellen, is onze grootste drijfveer.” aldus oprichters Alwin en Niels.

Topprijzen: jonge paarden tot 19.500 euro

De hoogste prijs van de veiling ging naar Troublemaker (Camargo x Catoki), die voor 19.500 euro naar een koper in Nederland zal vertrekken. Een springtalent met sterke genetische basis dat tijdens de veiling veel aandacht trok. Eveneens in Nederland blijft Dare to Dream PM Z (Dieu Merci van T&L x Zirocco Blue VDL) voor 18.500 euro – een ruin die zijn naam eer aandoet met twee van de meest gevraagde hengstenlijnen van dit moment. Sentower THR (Defender VDS Z x Diarado), uit de stam van 1.50m-hengst Quantino, completeerde de Nederlandse top drie voor €18.000.

Ook de internationale interesse was breed. Passion (Golddigger x Cassini Gold), volle broer van het 1.45m-paard Nozem, vond voor 12.500 euro een nieuwe eigenaar in Polen. Robbedoes EB (Defender VDS Z x Lucky Boy), een talentvolle merrie uit de eerste jaargang van Defender VDS Z, reist voor 12.500 euro naar Portugal. Torloula (Corlou PS x Casall), waarvan de grootmoeder een volle zus is van de Olympische hengst Verdi, vertrok eveneens voor 12.500 euro – ditmaal naar een koper in Nederland. R. Rubertha P (Grandorado TN x Sam R), halfzus van meerdere succesvolle springpaarden uit de sterke Rubertha-stam, sloot de rij af met 12.500 euro en een nieuwe eigenaar in Spanje.

Nog beschikbaar via Buy Now

Niet alle kansen zijn verkeken. Ravelijn (Pegase van ’t Ruytershof x Larino), een 2021 ruin met een sterke sportachtergrond en klaar voor een glansrijke carrière, is nog beschikbaar via de Koop nu-optie voor 9.000 euro. Wilt u deze kans niet laten lopen? Ga direct naar de pagina van Ravelijn op paardenveilingonline.com en druk op Koop nu.

Op weg naar de volgende veiling: Paardenveilingonline zoekt veulens

Met deze resultaten bouwt Paardenveilingonline verder aan haar missie: Affordable. Exceptional. Yours.

De volgende veiling staat gepland van 8 tot 11 juli 2026. Fokkers die hun veulen internationaal willen positioneren tegen een vaste prijs en zonder commissie bij verkoop, kunnen zich aanmelden via paardenveilingonline.com/paard-aanmelden.

Na aanmelding nemen we contact op. Geselecteerde veulens worden uitgenodigd voor de video- en selectiedag op zaterdag 20 juni 2026. Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan.