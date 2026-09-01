Trigon Auctions presenteert nieuwe veulencollectie

Trigon Auctions presenteert de volgende collectie veulens op 9 september, traditioneel op een woensdagavond bij Trigon Auctions. Achter de selectie staat de jarenlange kennis en ervaring van VDL Stud en Stal Tops. Beide selecteurs waren dit jaar bovendien met paarden vertegenwoordigd op het Wereldkampioenschap in Aken, een mooie onderstreping van hun expertise op het hoogste niveau van de springsport.

Deze collectie heeft veel te bieden: van uitzonderlijke moederlijnen en 1.60m-springende vaders en moeders tot hengsten die zelf op 1.60m-niveau presteren én zich in de fokkerij hebben bewezen. Daarnaast zijn ook weer veelbelovende hengsten van de nieuwe generatie vertegenwoordigd. Enkele uitgelichte veulens:

De moeder van Wardento VDL, Kigali vd Bisschop, sprong zelf op 1.45m-niveau en is de volle zus van Nimrod de Muze, de succesvolle Grand Prix-merrie van Pedro Veniss. Uit de combinatie met Cardento werd Wardento VDL geboren, een veelbelovend hengstveulen dat alles in zich lijkt te hebben voor een mooie toekomst in de sport. Ook verder in de familie vinden we absolute topsport. Zo is Levis de Muze, het indrukwekkende Grand Prix-paard van Loli Mytilineou, een oom van Wardento VDL. Een pedigree waarin prestaties op het hoogste niveau sterk verankerd zijn.

Grand-Diva Z

Grand-Diva Z. Foto: Trigon Auctions

Na de indrukwekkende zomer van Gangster WW met Luke Dee bewijst Grand Slam VDL steeds nadrukkelijker dat hij een echte 5*-vererver is. In combinatie met een jonge Eldorado-merrie biedt Grand-Diva Z een interessante investeringsmogelijkheid. Grootmoeder Diva 2000 Z is een volle zus van Christian Ahlmanns Dominator 2000 Z. Belangrijk daarbij is dat Dominator zeker geen uitzondering binnen deze stam is. Talrijke nakomelingen uit deze moederlijn presteren op Grand Prix-niveau.

Wrexham

Wrexham. Foto: Trigon Auctions

Het hengstveulen Wrexham is een zoon van 5* Grand Prix-winnaar en Olympisch hengst Cartello VDL. Zijn moeder Zan Zahra is een volle zus van de 1.60m-springende Cassina en een halfzus van Di Caprio, die internationaal succesvol is met Donald Whitaker. Daarmee combineert Wrexham topsport aan zowel vaders- als moederszijde.

Cartella Fortuna LF VDL Z

Cartella Fortuna LF VDL Z. Foto: Trigon Auctions

Cartella Fortuna LF VDL Z is een merrieveulen met een pedigree vol 1.60m-springpaarden. Dat begint al bij haar vader en moeder, die beiden op 5*-niveau hebben gewonnen. Moeder Fortis Fortuna is bovendien een zus van twee kampioenschapspaarden: Like a Diamond van het Schaeck en Just the Music. De lijst met Grand Prix-paarden uit deze directe moederlijn is bijna te lang om op te noemen. De mogelijkheid om te investeren in een merrieveulen met zo’n pedigree doet zich dan ook niet iedere dag voor.

Comchacco Rose R&D Z

Comchacco Rose. Foto: Trigon Auctions

Comchacco Rose R&D Z is een interessant merrieveulen van Comthago VDL uit een jonge merrie van Chacco Blue. Haar sterke sportafstamming wordt direct onderstreept door haar grootmoeder, die een volle zus is van maar liefst twee 1.60m-springpaarden. Ook verderop in de pedigree zet deze prestatielijn zich voort. In de derde generatie vinden we Mom’s Geena van ’t Roosakker, die onder Jannika Sprunger op 1.55m-niveau presteerde en een volle zus is van Erco van ’t Roosakker. Generatie na generatie brengt deze bewezen moederlijn internationale Grand Prix-paarden voort.

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We zijn er trots op deze bijzondere collectie veulens te kunnen presenteren en kijken ernaar uit om er samen met u een succesvolle veiling van te maken.

Veel succes met bieden!