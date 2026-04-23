Veulenveiling Prinsjesdag opent veilingseizoen op CSI** Ermelo op zaterdag 2 mei

Veulenveiling Prinsjesdag geeft op zaterdag 2 mei officieel het startsein voor het nieuwe veilingseizoen met een exclusieve live veiling op CSI** Ermelo. Op het KNHS-Centrum wordt een sterke collectie springveulens gepresenteerd, die zowel live als online te volgen is. De veulens zijn vanaf 16.00 uur te bezichtigen op stal, waarna de veiling om 20.00 uur begint in de hoofdpiste.

Met deze eerste veiling van het jaar zet Veulenveiling Prinsjesdag direct de toon voor 2026. De collectie bestaat uit modern gefokte springveulens met bewezen prestaties in de afstamming, sterke moederlijnen en nakomelingen van internationaal toonaangevende hengsten.

Sterke collectie met jonge en bewezen hengsten

In totaal komen 14 veulens onder de hamer van veilingmeester Johan Wilmink. De collectie omvat zowel nakomelingen van hengsten die op het hoogste niveau presteren als van veelbelovende jonge hengsten.

Onder andere nakomelingen van United Touch S, Drummer TN, Eldorado vd Zeshoek TN, Emerald van ’t Ruytershof, Pegase van ’t Ruytershof en Aganix du Seigneur maken deel uit van de collectie. Kopers mogen rekenen op meerdere veulens uit directe moederlijnen van paarden die op 1.45m- en Grand Prix-niveau hebben gepresteerd.

Perfect decor voor seizoensopening

CSI** Ermelo vormt het ideale decor voor deze openingsveiling. Het concours staat bekend om topsport, kwaliteit en sfeer en brengt fokkers, ruiters en liefhebbers samen op één locatie.

Veulenveiling Prinsjesdag nodigt iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij deze veelbelovende start van het seizoen. Wie niet live aanwezig kan zijn, kan online meebieden via de website.

