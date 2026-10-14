Wereldkampioensbloed en olympische vaders bij Paardenveilingonline

De online veiling van Paardenveilingonline loopt dit keer van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 oktober. Kopers wereldwijd kunnen tot zaterdagavond bieden op 46 kavels: 22 springgefokte veulens, 13 fokmerries en 11 embryo’s. Fokmerrie Oriana, een dochter van Cornet Obolensky, trok in de aanloop naar de veiling online de meeste aandacht.

Ook merrieveulen Julia Rose Z springt eruit. Op haar achterhand draagt ze een dekentje met stippen, een tekening die ze deelt met haar vader J-Nius V.V. Z. Een hengstveulen van dezelfde vader, Jaguar MBZ, was in september met 20.000 euro de duurste verkoop van de vorige veiling.

Wie meebiedt, weet vooraf waar hij op biedt. Alle veulens en fokmerries kregen bij Dierenkliniek Enterbrook een algemene gezondheidscheck door professionals met jarenlange ervaring in de fokkerij. Bij de drachtige merries is de dracht daarnaast met een echo bevestigd. Ook bij de fokmerries zit actueel sportbloed. Ze zijn onder meer drachtig van Cero Blue TN, die dit jaar de Grote Prijs van CH Deurne won, VDL Mindset ES, winnaar van de Grote Prijs van Herning in maart, en Comme il Faut.

“Goede afstamming hoeft niet onbereikbaar te zijn. Daarom brengen we nakomelingen van hengsten die op het hoogste niveau springen online, zodat elke ruiter en fokker een eerlijke kans heeft om mee te bieden.” Alwin Scholten en Niels Mulder, oprichters Paardenveilingonline.

Zes paarden om nu al te onthouden

Cornet Obolensky uit de 1.40m-elitemerrie Apolaris

Oriana – Cornet Obolensky x Indorado, drachtig van VDL Sambucci de Muze

Oriana – Cornet Obolensky x Indorado

Oriana verbindt Cornet Obolensky met een elitemerrie die zelf 1.40m sprong. Moeder Apolaris werd uitgebracht door Suzanne Tepper en Jur Vrieling en bracht onder meer het 1.45m-paard Maikel. Het veulen van VDL Sambucci de Muze wordt in juni 2027 verwacht.

Uit de halfzus van 1.60m-paard Cenebra

Waikiki – Corlou PS x Ustinov

Waikiki – Corlou PS x Ustinov



Na de ruin Valco uit 2025 kreeg moeder Selisa in 2026 opnieuw een veulen van Corlou PS. Waikiki is dus zijn volle zus. Corlou PS, een zoon van Cornet Obolensky, werd dit jaar met Caroline Müller zesde in een CSI2*-rubriek over 1.45m in Hagen. Selisa is een halfzus van het 1.60m-paard Cenebra.

Gestippeld merrieveulen uit een lijn met drie 1.60m-paarden

Julia Rose Z – J-Nius V.V. Z x Balou du Rouet

Julia Rose Z – J-Nius V.V. Z x Balou du Rouet

Julia Rose Z is gestippeld, net als haar vader J-Nius V.V. Z. Haar derde moeder Bienvenue bracht achttien nakomelingen, van wie er vijftien een sportniveau hebben, met Splendor en een zoon van Ramiro Z als 1.60m-paarden. Via haar dochter That’s Kenney kwam daar met Nevada nog een 1.60m-paard bij.

Acht veulens, acht dochters: elitemerrie Insigne

Insigne – Eldorado van de Zeshoek TN x Voltaire, drachtig van Mosito van het Hellehof

Insigne – Eldorado van de Zeshoek TN x Voltaire

Acht veulens, acht merries. Insigne is elite, legde haar EPTM af en geeft haar lijn tot nu toe uitsluitend via dochters door. Dekhengst Mosito van het Hellehof won met Bernardo Alves de CSI3* Grand Prix van Knokke en werd met het Braziliaanse team negende op het wereldkampioenschap in Herning.

Elitemerries Garonette en Caronette, Grand Prix-bloed van VDL Mattias

Wesmindro – Mattias VDL x Indoctro

Wesmindro – Mattias VDL x Indoctro

Samorin, augustus 2026: onder Jur Vrieling springt VDL Mattias naar de derde plaats in de CSI3* Grand Prix over 1.55m. Zijn zoon Wesmindro komt uit de Worona I-stam, waarin moeder Garonette, tweede moeder Caronette en derde moeder Ueronette alle drie een predicaat dragen. Garonette en Caronette zijn allebei elite.

Halfbroer van Maikel van der Vleutens Horse Victory’s Dutch Diarado

Castelão Z – Comme il Faut x Crunch

Castelão Z – Comme il Faut x Crunch

Moeder Juicy Lucy’s Horse Victory bracht eerder Horse Victory’s Dutch Diarado, de bij AES goedgekeurde hengst die in 2026 met Maikel van der Vleuten op 1.45m-niveau loopt. Tweede moeder Persuasif gaf veertien nakomelingen, van wie er elf een sportniveau hebben. Vader Comme il Faut kwam met Marcus Ehning op 1.60m-niveau, en via Ratina Z en Angenieta staat Ramiro Z aan beide kanten van het papier.

Elf embryo’s van hengsten uit de internationale top

Naast veulens en fokmerries biedt de collectie elf embryo’s: zes bevroren en vijf geïmplanteerd. Drie daarvan zijn van United Touch S, die in augustus 2026 met Richard Vogel en het team wereldkampioen werd in Aken. Comme il Faut is met vier embryo’s de meest vertegenwoordigde vader. Een embryo van Chacco-Blue komt uit de volle zus van Kheros van ‘t Hoogeinde, die in 2024 met Rene Lopez Lizarazo derde werd in de Grand Prix Hermès in Parijs.

Bekijk de volledige collectie

Bieden is geopend van woensdag 14 oktober 2026, 19:00 uur en sluit zaterdag 17 oktober 2026 vanaf 20:00 uur (UTC+2). Volledig online, transparant en toegankelijk voor kopers wereldwijd. Bekijk de volledige collectie via https://paardenveilingonline.com/collectie/60

Paardenveilingonline is een internationaal online veilingplatform gespecialiseerd in springgefokte veulens, jonge springpaarden, fokmerries en embryo’s uit bewezen sportlijnen. Met bezoekers uit meer dan 100 landen biedt het platform uitstekende springgenetica tegen realistische prijzen. Deelnemen kan volledig online via paardenveilingonline.com.

Heeft u een springgefokt jong paard? De volgende foto- en videodag is op zaterdag 21 november, voor onze veiling van jonge springpaarden aan het einde van het seizoen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Meld uw paard aan via https://paardenveilingonline.com/paard-aanmelden, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.