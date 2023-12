80 gestolen zadels teruggevonden in Polen en teruggebracht naar eigenaren

De politie heeft in Polen 80 gestolen paardenzadels teruggevonden. Deze zadels hebben waarschijnlijk te maken met meerdere inbraken in heel Nederland, waaronder begin juni in Tjalhuizum, Abbega en Haskerhorne. Een 32-jarige man is in Polen aangehouden, op verdenking van heling. Of hij ook betrokken is bij de diefstallen wordt nog onderzocht.

De inbraken in Friesland waren het startpunt van het onderzoek. In de nacht van 2 op 3 juni werden in Tjalhuizum en Abbega al tientallen zadels gestolen, met een door aangevers geschatte totaalwaarde van 50.000 euro.

De nacht erop werden in Haskerhorne nog eens vier zadels gestolen. De politie startte een onderzoek. Zo werden camerabeelden veiliggesteld en werd een buurtonderzoek uitgevoerd. Ook bleek dat in mei en juni in Midden- en Zuid-Nederland ook zadels zijn gestolen.

Aangeboden op Poolse vraag- en aanbodsite

De gedupeerden van de diefstallen zaten ondertussen ook niet stil. Zij ontdekten dat de zadels te koop werden aangeboden op een Poolse vraag- en aanbodsite en lichtten de politie in over hun ontdekking. Daarop richtte het onderzoek in samenwerking met de Poolse politie zich op die aanbieder van de zadels.

Er volgde een inval bij hem, waar 80 gestolen zadels werden aangetroffen en de man werd aangehouden. De zadels zijn in beslag genomen en momenteel is de politie bezig om de zadels te identificeren, zodat ze in overleg met de Poolse autoriteiten kunnen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bron: Politie.nl