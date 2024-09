Beruchte Duitse oplichters actief in Midden-Limburg

Een Duits duo dat actief is in Midden-Limburg heeft verschillende zieke paarden verkocht, maar het doen laten voorkomen of het gezonde rijpaarden waren. De vrouwen Nicole T. en Beatrix C. zouden daarbij keuringsrapporten en gezondheidsverklaringen van de paarden hebben vervalst.

De twee handelaren staan bekend als berucht in de paardenwereld. Dat blijkt uit onderzoek van de Duitse krant Aachener Zeitung. Uit dat onderzoek blijkt ook dat verdachte Nicole T. mogelijk Heel als verblijfplaats zou hebben.

Verschillende mensen vertellen tegen de krant dat ze bij de Duitse vrouwen een paard hebben gekocht, dat niet veel later ziek werd. Er was volgens de krant sprake van paarden met maagzweren, problemen met de eierstokken en zelfs een paard dat een chip droeg van een paard dat al lang als overleden gemeld was.

Lange lijst veroordelingen

Beatrix C. heeft volgens de Aachener Zeitung een lange lijst van eerdere veroordelingen op haar naam: in totaal 14 rechtsgeldige veroordelingen, waaronder meerdere voor fraude en het vervalsen van documenten. Eventuele eerdere veroordelingen van Nicole T. zijn bij de krant niet bekend.

Bron: VML Nieuws / Aachener Zeitung