Inbraak bij Van Silfhout: Burgers en politie krijgen inbrekers te pakken

Op dinsdagavond 29 juli werd op Stal van Silfhout in Lunteren ingebroken, alerte getuigen merkten dat op. De daders sloegen op de vlucht, eerst in een auto, daarna te voet. De politie (gewapend met drones en een hond) speurde de inbrekers samen met buurtbewoners op. De politie kon rond 20.30 uur de eerste verdachte uit een maisveld vissen en aanhouden, een tweede werd later in Renswoude aangehouden.

De verdachten sloegen na de inbraak op de vlucht. Hun vluchtauto werd even later klemgezet door een lid van een WhatsApp-groep. In ieder geval één van de inbrekers vluchtte vervolgens een maisveld in. Circa 50 leden van verschillende buurt-WhatsApp-groepen hebben samen met de politie verschillende maisvelden omsingeld en met elkaar zochten ze naar de verdachten.

Wat er precies is buitgemaakt bij de inbraak heeft de politie niet bekend gemaakt, verschillende regionale media spreken van een kluis.

