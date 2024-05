OM eist celstraffen voor betrokkenheid drugslab bij manege in Ambt Delden

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week voor de rechtbank in Almelo gevangenisstraffen geëist tegen drie van de vier verdachten voor hun betrokkenheid bij een drugslab in Ambt Delden. Het grote en professioneel ingerichte drugslab werd in 2022 in de mestkelder van een manege aangetroffen.

Op 1 februari 2022 werd in de mestkelder van een manege in Ambt Delden een zeer goed verborgen drugslab aangetroffen. Het lab bleek al niet meer operationeel en bovendien gedeeltelijk ontruimd. Uit onderzoek bleek dat er twee ‘kookrondes’ plaats hadden gevonden, tussen januari en april 2021 en later dat jaar, tussen september en november. Het drugslab was groot en professioneel ingericht en er werd mdma en crystal meth geproduceerd.

Lift in paardenstal

In één van de paardenstallen op het perceel was een verbogen hydraulische lift gemaakt naar beneden de (speciaal voor dit doel schoongemaakte) mestkelder in. Er was onder meer ventilatie aangelegd; het drugslab was in ieder geval dermate goed verstopt dat het bij meerdere milieucontroles niet is opgemerkt.

Geschikte drugslocaties zoeken

De eerste verdachte is een 78-jarige man uit Brabant. Uit onderzoek bleek dat hij tegenover anderen heeft aangegeven dat hij al twee decennia geschikte drugslocaties zoekt voor criminelen. Hij bekeek, op verzoek van de medeverdachten, op enig moment de locatie in Ambt Delden om te bepalen of deze geschikt was. Hij maakte afspraken over de huur en regelde vervolgens dat anderen -onbekend gebleven criminelen- daar zijn gaan produceren.

28 maanden en 24.000 euro

Hij was gedurende maanden naar eigen zeggen de intermediair en het eerste aanspreekpunt tussen de producenten en de andere verdachten. Bij hem thuis werd geld door de producenten afgeleverd, waarvan hij een deel hield en waarvan een deel naar de andere verdachten ging. Het OM eiste voor zijn aandeel een gevangenisstraf van 28 maanden. Ook moet hij als het aan het OM ligt 24.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

Dagelijks op manege

De tweede verdachte had een uitvoerende rol. De 61-jarige man was dagelijks aanwezig op de manege en verantwoordelijk voor het aansturen en regelen van voorbereidende werkzaamheden, om de locatie gereed te krijgen. Ook deed hij de administratie van de manege: het betalen van de rekeningen, waaronder de elektriciteit. De verdachte hield zo de bedrijvigheid gaande.

30 maanden en 13.200 euro

Hij hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden tegen zich eisen. Het OM houdt in de eis rekening met het feit dat hij gedurende de eerste productieperiode op last van de rechter-commissaris in gijzeling zat in verband met faillissementsfraude. Ook moet hij van het OM 13.200 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

Eigenaresse locatie

De derde verdachte, de 35-jarige eigenaresse van de locatie, maakte samen met twee andere verdachten volgens het OM plannen om een geschikte plaats in te richten voor een drugslab. Ze had veelvuldig contact met andere betrokkenen en liet zich ook betalen. Het OM eiste voor haar rol een gevangenisstraf van 32 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk. Daarbij eiste het OM dat de verdachte zich gedurende de proeftijd van 3 jaren laat begeleiden door de reclassering en een langdurige ambulante behandeling zal ondergaan. Ook moet zij van het OM bijna 40.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen.

Productieproces

Geen van deze drie verdachten is daadwerkelijk bij het productieproces van de harddrugs betrokken geweest, maar waren volgens het OM wel nauw en bewust betrokken bij de omkadering van het gehele productieproces. Naar alle waarschijnlijkheid hebben twee criminele groeperingen op de locatie in twee periodes in het verborgen drugslab harddrugs geproduceerd.

Mishandeling

Een vierde verdachte moet wat het OM betreft wegens gebrek aan overtuigend bewijs worden vrijgesproken van betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs. Wel moet hij van het OM worden veroordeeld in verband met het meermalen mishandelen van de eerder genoemde eigenaresse, destijds zijn vriendin, tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 28 dagen voorwaardelijk.

De rechtbank in Almelo doet over een maand uitspraak.

Bron: OM