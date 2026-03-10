Deze week… De (smalle) dressuurtop in Nederland, HK BWP en DWB en dossier vakantie te paard

Met nog vijf maanden te gaan tot het Wereldkampioenschap in Aken zit Nederland op dressuurgebied nog niet zo goed in de slappe was. “Je kunt er kort of lang over praten, maar ik had gehoopt nu iets meer te hebben om uit te kunnen kiezen”, zegt de immer optimistische bondscoach Patrick van der Meer in de Paardenkrant nr. 11. “Maar we hebben nog even.” Verder in de dubbeldikke Paardenkrant van deze week: alles over de hengstenkeuringen in België en Denemarken en een dossier over vakanties (te paard).

Nederland wil zonder meer weer mee gaan doen om de medailles, maar de harde ambitie voor dit jaar is de Olympische kwalificatie. Daarvoor moet Nederland in Aken bij de beste zes landen behoren. Als de Verenigde Staten (automatisch gekwalificeerd als gastland) vóór Nederland eindigen, voldoet zelfs een top zeven-plaatsing. “Dat moet zeker haalbaar zijn”, meent Van der Meer. Maar ook om die ambitie waar te maken, moet er nog wel een schepje bovenop ten opzichte van nu.

Vijf combinaties op nagenoeg hetzelfde niveau: Aken belooft wat

Justin Verboomen en Zonik Plus, Cathrine Laudrup-Dufour en Mount St. John Freestyle, Isabell Werth en Wendy de Fontaine en Charlotte Fry en Glamourdale bewegen zich ondertussen al enige tijd op ongeveer hetzelfde niveau. En vier kandidaten voor goud op een dressuurkampioenschap is veel. In Herning meldde zich nog een vijfde: de tienjarige Viva Gold OLD bij zijn internationale debuut onder Isabell Werth. Wat betreft de landenwedstrijd lijken er ook vier kandidaten te zijn: Duitsland, Groot-Brittannië, titelverdediger Denemarken en België.

Als er nu een kampioenschap zou zijn, komen de drie beste Nederlandse dressuurcombinaties zo’n tien procent lager uit dan de vier landen die er op dit moment het beste voorstaan én zijn de scores ongeveer gelijk aan die van een aantal andere landen (onder andere USA en Zweden).

Hessel Hoekstra over VDL Mindset ES: ‘Alles wat je vraagt, pakt hij op’

De oorlogssituatie in het Midden-Oosten zette een streep door de seizoensopener van de Longines Global Champions Tour in Doha, waardoor het dit weekend relatief rustig was op het internationale springcircuit. In het Deense Herning was daarentegen volop actie op zowel dressuur- als springgebied, met sterke prestaties van enkele Nederlandse combinaties. In de 1,50 m. Grote Prijs schreef Hessel Hoekstra met VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) hun eerste Grand Prix-zege op naam en in de afsluitende 1,45 m.-finale wist hij met Comthago VDL (v. Comme il faut) een vierde plaats te bemachtigen.

“Het was de eerste keer dat Mindset een driesterren Grote Prijs sprong, dus dat was wel heel goed”, begint Hoekstra. “Ik heb hem nu net iets minder dan een jaar onder het zadel en hij ontwikkelt zich super. Het is echt een meewerkend paard: alles wat je vraagt, pakt hij op. Daarnaast is hij ook nog eens heel voorzichtig.”

Dansk Varmblod scoort met sterke dressuurjaargang

Het Dansk Varmblod selecteerde afgelopen weekend een sterke groep dressuurhengsten op de keuring in Herning. Behalve de kwaliteit viel op dat het voor het merendeel goed tot zeer goed ontwikkelde, lang gelijnde paarden waren. Deze hengsten kregen, zoals het Deense fokreglement voorschrijft, een goedkeuring voor één jaar. De door Helene Geervliet in Denemarken gefokte Hannoveraan Daan G (Donkey Boss x Don Olymbrio) en de DWB-gefokte Jupiter DWB (v. Jewel Ask) waren de twee stralende kampioenen van de geteste jaargang vierjarigen. Deze jaargang hengsten werd definitief goedgekeurd.

De helft van de achttien voorlopig goedgekeurde dressuurhengsten (uit een aanbod van dertig stuks) was geheel of gedeeltelijk in bezit van Helgstrand Dressage. De hengstenkeuringscommissie kende vijf premies toe.

Toppers tweede fase BWP vallen opnieuw op onder het zadel

De derde fase van de BWP Hengstenkeuring op Het Azelhof in Lier begon vorige week donderdag wat rommelig met de presentatie van de driejarige hengsten onder de eigen ruiters. Het is ook nogal wat voor een driejarige hengst: een lijntje springen op een vreemde en spannende locatie. Met de gastruiters op vrijdag zag het er al beter uit en op zaterdag sprong een heel stel hengsten toch al heel knap een parcoursje. Hubert Hamerlinck, wiens hengsten al opvielen in de tweede fase, leverde met Airborne vd Heffinck (Cooper van de Heffinck x Kafka van de Heffinck) de kampioen en met Air Force vd Heffinck (v. Chacco-Blue) ook nog de nummer vier. In totaal werden 38 springhengsten goedgekeurd, 25 BWP-hengsten en dertien elders gefokte hengsten.

“We waren dit jaar zeer tevreden met de tweede fase, maar donderdag was het allemaal nog moeilijk genoeg, waarbij veel hengsten te gespannen waren om ze goed te kunnen beoordelen”, zegt commissievoorzitter Stefaan De Smet. “Op de tweede dag met de testruiters ontspanden de hengsten zich gelukkig al veel beter en hadden we weer een goed gevoel en kregen we veel meer informatie. Op de slotdag sprong een stel hengsten heel netjes het parcours. Het is ook niet niks wat we vragen van de jonge hengsten. Daarom hebben we ook vrij ruim gekeurd en best wel wat hengsten het voordeel van de twijfel gegeven.” Dat mag ook wel, want meerdere hengsten zijn pas na de tweede fase zadelmak gemaakt en pas net onder het zadel.

Dossier Vakantie te paard

Ik ga op reis en neem mee… een paard

Vakantie staat voor ontspanning, rust en avontuur. Wil je je paard meenemen op vakantie, dan komen daar automatisch extra uitdagingen bij. Een goede voorbereiding is essentieel. Het reizen met een paard brengt verschillende verplichtingen en aandachtspunten met zich mee, ook binnen de Europese Unie. Dit artikel behandelt de belangrijkste richtlijnen en praktische tips, met de kanttekening dat regelgeving per land kan verschillen en uitzonderingen mogelijk zijn.

Paardrijvakanties populairder dan ooit

Steeds meer ruiters combineren hun liefde voor paarden met reizen. Een paardrijvakantie in het buitenland biedt een unieke manier om nieuwe landen, culturen en landschappen te ontdekken. Met alleen een vlucht boeken ben je er nog niet – een zorgvuldige planning zorgt voor zorgeloos rijplezier. In dit artikel lees je waar je op moet letten, van praktische voorbereiding tot tips over kleding, veiligheid en verzekeringen.

De populariteit van paardrijvakanties groeit wereldwijd. In 2024 werd de markt voor paardensporttoerisme geschat op 2,35 miljard dollar. Naar verwachting stijgt dit bedrag tot 4,37 miljard dollar in 2033, wat neerkomt op een jaarlijkse groei van 7,2%. De toenemende vraag naar authentieke, duurzame reiservaringen naar minder bekende bestemmingen ligt aan de basis van deze ontwikkeling. Officiële cijfers over het aantal Nederlanders dat jaarlijks een paardrijvakantie boekt, ontbreken vooralsnog.

Janneke van Kooten: ‘M’n hoofd staat even helemaal uit’

Janneke van Kooten kwam elf jaar geleden door een vriendin in aanraking met paardrijvakanties en heeft sinds die tijd al meerdere bijzondere reizen gemaakt. Van met cowboys dwars door de Rocky Mountains in Noord-Amerika tot het Zuid-Amerikaanse gebied Patagonië, waar je dagenlang geen andere mensen tegenkomt. De dressuuramazone en moeder van twee kinderen houdt niet van ‘standaard’ paardrijvakanties. “Wij willen niet met grote groepen en zoeken wat geks.”

Frederieke Verhaar: ‘Het is een beetje een verslaving’

Ruim tien jaar geleden kwam Frederieke Verhaar tijdens een rondreis in IJsland toevallig in contact met een IJslandse paardenhouder en werd toen, na een goed gesprek met handen en voeten door de taalbarrière, gevraagd om als gids aan de slag te gaan. Daar hoefde de amazone niet lang over na te denken. Sinds die tijd gaat ze ieder jaar naar IJsland en combineert zo haar vakantie met een bijbaan. Maar Verhaar ziet het niet als werk. “Ik neem vrij van mijn werk in Nederland om ergens anders te gaan werken, maar het is enorm genieten. Daar maak ik graag tijd voor.”

Mooie herinneringen maken in Fins Lapland

Ze overwogen korte tijd om aan het televisieprogramma ‘Ik vertrek’ mee te doen, maar zagen er toch vanaf. Achteraf gezien maar goed ook voor de programmamakers, want veel tegenslag hadden Mike Tims en zijn partner Jorg van den Akker niet. Door hard werken realiseerden ze in korte tijd hun ruitersportbedrijf Lapin Vaellushevoset (Lapland Horse Trekking) in Fins Lapland.

Het idee om te emigreren kwam bij Mike Tims vandaan. Als steward bij de KLM kwam Tims al op veel mooie plekken, maar hij viel voor de schoonheid en vriendelijkheid van Fins Lapland. “Zo’n vijf jaar geleden wilde ik met mijn moeder een mooie reis maken. Japan had mijn voorkeur, maar dat land zat toen net na de coronatijd nog op slot. Een collega gaf me de tip om haar mee te nemen naar Lapland, dat heb ik toen gedaan. We hebben het hele pakket gevolgd; van een sledetocht met husky’s, tot sneeuwscooter rijden en in het ijshotel slapen. Het was echt een wereldse vakantie en ik had direct een klik met de hele omgeving. Later ging ik nog een keer met mijn vader en mijn stiefmoeder en toen had ik al het gevoel dat ik daar best zou willen wonen”, legt Tims uit. “Ik verdiepte me zelfs al een beetje in huizen en mogelijkheden.”

