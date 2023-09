Deze week… Doe-het-zelfsucces op WK Lanaken

Het lijkt inmiddels een gegeven: de Ieren - ook het best vertegenwoordigde land op 5*-niveau - kapen de meeste prijzen weg op het WK voor jonge springpaarden. Bij de vijfjarigen was het afgelopen weekend in Lanaken niet de vraag welk land of stamboek er op het podium zou belanden, maar: welke Ier is vandaag het snelst?

Naast Ierse overmacht is te zien aan de uitslagen van het WK voor vijf- en zesjarige springpaarden hoe goed de combinatie rijden en fokken kan uitpakken. Hét Nederlands voorbeeld daarvan: Jelmer Hoekstra, met zijn vrachtwagen vol finalisten, geboren uit één en dezelfde sportmerrie.

De Weert en Hoekstra houden Nederlandse eer hoog

Het leek zondag – de finaledag – eerst niet zo mee te zitten voor de Nederlandse delegatie in Lanaken, maar dat kwam toch aardig op zijn pootjes terecht. Jelmer Hoekstra pakte bij de zesjarigen een bronzen medaille met zijn zelfgefokte Zangersheide-ruin Maddox vh Haringvliet en Renee de Weert en KWPN’er Labantrix (v. Eldorado van de Zeshoek) deden hetzelfde met twee vloeiende rondes bij de zevenjarigen.

Fokkerijanalyse WK Lanaken

De stamboeken presenteren zichzelf traditiegetrouw in hun stands naast de hoofdring, maar een onderscheid tussen KWPN-, BWP-, Zangersheide- en ISH-paarden is niet waarneembaar. Interessanter is het om te bekijken welke vaderdieren bovengemiddeld gepresteerd hebben op het jaarlijkse festijn in Lanaken.

Fokkerijconclusies trekken uit de prestaties op het WK voor jonge springpaarden is echter ook nog niet zo eenvoudig. Uit de analyse die Horsetelex-medewerker Pieter Jan Stijns maakte blijkt in eerste instantie dat de hengsten die veel gedekt hebben in deze jaargangen ook bovengemiddeld veel deelnemers in Lanaken hebben. Dat zijn om te beginnen Kannan, Cornet Obolensky en Diamant de Semilly (meer dan 1.200 nakomelingen in deze jaargangen), maar ook Dominator 2000 Z en Cicero Z van Paemel (meer dan duizend nakomelingen). Uit de groep hengsten met meer dan vijfhonderd nakomelingen hadden Aganix du Seigneur, Casall, Chacoon Blue, Emerald en Comme il faut allemaal enkele nakomelingen in de finale.

Paul Schockemöhle: ‘Totilassen laten zich maken’

Over Totilas is praktisch alles al geschreven wat er te schrijven valt, maar Stijger van de Maand was hij nog nooit in de Paardenkrant. Dat terwijl de hengst op dit moment beide HorseTelex-rankings, de Wereldranking én de rankings voor jonge verervers (nafok tot en met elf jaar), aanvoert. De oudste nafok van Totilas is inmiddels twaalf jaar oud en al 28 van zijn kinderen zijn actief in de Zware Tour.

Over geen enkel paard is zoveel geschreven en gezegd als over de eind 2020 overleden Totilas. Menigeen zag in de zwarte Gribaldi-zoon geen fokhengst, maar een eindproduct. Ondertussen heeft hij het tegendeel bewezen. Uit zijn eerste vier jaargangen (2011, 2012, 2013 en 2014) komen 23 paarden die internationaal Grand Prix lopen. Met een IPV van over de 3.000 punten gaat Totilas op de HorseTelex-ranking voorbij aan Johnson, Vivaldi, Bordeaux en Quaterback.

Het Spoor terug… Charlotte Fry

Lottie Fry was in 2022 de jongste wereldkampioen dressuur ooit, toen ze in Herning op 26-jarige leeftijd dubbel individueel goud én teamzilver won met Glamourdale. Hoe is de Britse daar gekomen?

Fry werkte vanaf haar zestiende één week per maand bij Carl Hester, in ruil voor lessen. In 2013 deed ze mee aan het EK voor junioren, waar ze individueel achtste werd. Een jaar later besloot ze om haar laatste schooljaar te laten zitten en voor een carrière in de paarden te gaan. Bij Hester was op dat moment geen plek voor een stalamazone, dus hij vroeg of ze misschien naar Nederland wilde verhuizen. “Waarom niet?” was het antwoord. Hester trainde bij Anne van Olst en na een telefoontje van hem kwam Lottie Fry in 2014 in Den Hout terecht.

Nevensectie KFPS: leden onvolledig geïnformeerd

De ledenraad van het KFPS besloot begin juli om geen nevensectie of register beschikbaar te stellen voor kruislingpaarden, die momenteel op beperkte schaal door een aantal leden van het Friezenstamboek worden gefokt. Veel ledenraadsleden zagen de noodzaak hiervoor niet en bovendien was men bang dat het gesloten karakter van het stamboek onder druk zou komen te staan. Inmiddels is over beide onderwerpen meer informatie boven tafel gekomen.

De Paardenkrant deed een beroep op de Wet Openbare Overheid (WOO) en kreeg zo de correspondentie tussen het stamboek en uitvoeringsorganisatie RVO in handen

