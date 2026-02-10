Deze week… Dries Degrieck snelt naar eerste Wereldbekertitel en angst en verdeeldheid in paardenwereld door publicatie NVWA

Met de FEI Wereldbekerfinale vierspannen afgelopen weekend in Bordeaux is een einde gekomen aan een jarenlang vertrouwd strijdtoneel. Seizoen na seizoen leek de Wereldbekertitel een tweestrijd tussen Chardon en Boyd Exell, maar in de beslissende drive-off kreeg dat duel een nieuwe wending. De Belg Dries Degrieck meldde zich nadrukkelijk aan het front en schreef geschiedenis door voor het eerst in zijn carrière een kampioenschap te winnen. Bram Chardon, die een dag eerder nog de openingswedstrijd won en als favoriet aan de finale begon, moest ditmaal genoegen nemen met de tweede plaats. Daarmee liet België zien niet alleen als dressuurland in opkomst te zijn.

Dat Dries Degrieck de nieuwe Wereldbekerwinnaar is, moest bij de menner eerst nog landen. “Direct na de finish besefte ik het eigenlijk nog niet helemaal, dat begint nu pas een beetje tot me door te dringen”, vertelt hij de ochtend na de finale. Dat hij mee zou kunnen doen om de winst, kwam voor hem niet uit de lucht vallen. “Na de overwinningen in Mechelen en Leipzig wist ik dat het mogelijk was, maar in deze sport is een fout zo gemaakt. Dan is het vooral belangrijk om zelf gefocust te blijven.”

Angst en verdeeldheid in paardenwereld door publicatie NVWA

Onder paardentherapeuten heerst sinds enkele maanden grote onzekerheid. Aanleiding hiervoor is een publicatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarin de overheidsinstantie uitlegt wie volgens de huidige wet- en regelgeving dieren mogen behandelen. De NVWA geeft aan dat diergeneeskundige handelingen uitsluitend mogen worden uitgevoerd door dierenartsen en onder voorwaarden door dierenfysiotherapeuten of dierenartsassistenten. De NVWA doet ook een oproep om (anoniem) melding te maken van therapeuten die onbevoegd dieren behandelen. Angst en verdeeldheid zijn het gevolg.

Springamazone Jodie Hall McAteer: ‘Belangrijk om geduldig te blijven’

Op de elfde etappe van het Wereldbekerseizoen springen van de West-Europese liga in Bordeaux zorgde de Ierse amazone Jessica Burke voor een grote verrassing door de winst op haar naam te schrijven. In de afsluitende 1,60 m. Grand Prix ging de overwinning naar Martin Fuchs. Toch waren het niet alleen de winnaars die de aandacht trokken, want tussen de gevestigde namen liet ook Jodie Hall McAteer zich nadrukkelijk zien. De protegé van de familie Schröder bevestigde daarmee dat haar eerdere sterke optredens – onder meer op Jumping Amsterdam – geen toeval waren. Na een jaar van afwezigheid op het hoogste niveau keerde de pas 25-jarige Hall McAteer in Amsterdam terug op het hoofdtoneel. Onder haar leiding maakte de tienjarige KWPN-merrie La Gupardie (v. Van Gogh) haar debuut in een vijfsterrenwedstrijd, wat in de Wereldbeker direct resulteerde in een plaats in de barrage. Tijd om even stil te staan bij de amazone achter de prestaties.

Isabell Werth: ‘Het zijn niet de beste paarden die olympisch kampioen werden’

Een interessant panel met dressuurkoningin (en sinds kort hengstenhouder met de komst van Helgstrand Germany naar Rheinberg) Isabell Werth, topfoksters Christine Arns-Krogmann en Emma Jane Blundell en hengstenhouder en handelaar Eugène Reesink discussieerden (onder andere aan de hand van stellingen) onder leiding van Dirk Willem Rosie met elkaar (en met het publiek) over de toekomst van de dressuurpaardenfokkerij. Dat deden ze op de donderdagavond van de KWPN Stallion Show.

Daan Horn: ‘Zonder intelligentie en instelling geen toppaard’

Wat kunnen we leren van succesvolle springfokkers uit verschillende landen? Met die insteek organiseerde het KWPN dit jaar op de Stallion Show opnieuw een fokkerscongres. Dit keer met Heinz Meyer (Gestüt Lewitz, Zangersheide), Daan Horn (De Wiemselbach), Cheryl Broderick (Ballypatrick Stables) en Nicolas en Daniel Boudrenghien (Sitte).

